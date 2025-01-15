「蘇丹紅」事件 雲檢起訴濟生公司負責人父子等7人建請從重量刑

雲林縣衛生局及食藥署人員前往濟生稽查。（雲林地檢署提供）

2025/01/15 14:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024年3月、10月國內接續爆發蘇丹紅色素違法添加辣椒粉、咖哩粉等調味料事件，雲林地檢署指揮雲林縣調查站、雲林縣警察局成立專案小組偵辦，全案偵查終結，檢方依違反食品安全衛生管理法、變造文書、詐欺等罪嫌起訴濟生公司陳姓負責人父子等7人及濟生、好之味2家公司，並建議法院從重量刑。

起訴書指出，去年2月接獲雲林縣衛生局函送濟生公司斗六廠銷售的紅辣椒粉疑違法添加蘇丹紅色素案，檢警調成立專案小組偵辦，發現濟生及好之味公司陳姓負責人兼總經理，陳的兒子則為濟生管理部經理，與公司多部門5名主管，明知向保欣進貨的原料檢驗出蘇丹紅色素，從2023年5月至2024年1月用於製成細粉紅辣椒等產品，出貨給多家下游廠商。

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起訴書表示，濟生公司研發處郭姓處長為符合出貨下游廠商要求不得檢出蘇丹色素要求，竟涉嫌將測試結果欄位竄改為「未檢出」，濟生陳姓負責人得知郭竄改報告卻仍在測試報告上蓋章，交由下屬轉交給下游廠商，因此上架販售。

起訴書說，檢方在偵辦過程，去年10月底，濟生公司銷售的特調咖哩粉又被檢出含蘇丹紅色素，雲林地檢署併案偵辦發現，好之味公司與濟生公司都是陳姓負責人開設，好之味在2023年7月從印度進口薑黃粉1萬5000公斤，陸續出貨給濟生公司，產製的咖哩粉送檢也驗出蘇丹色素，複檢仍有檢出，雖有停產、銷燬及停止出貨，卻未禁止該批薑黃粉原料投產，致不知情的濟生廠務處員工使用該批原料製成咖哩粉等產品出貨給多家下游廠商。濟生、好之味公司共計不法所得約677萬餘元。

全案偵查終結，雲林地檢署昨（14）日依涉嫌違反食品安全衛生管理法等罪嫌起訴陳姓負責人父子，濟生研發處郭姓處長，濟生斗六廠吳姓廠長，濟生及好之味資材課謝姓課長，濟生斗六廠錢姓副廠長，濟生品研處郭姓研發人員及濟生、好之味2家公司。

檢方強調，有鑑國內食品衛生安全事件層出不窮，影響民眾健康甚鉅，尤其辣椒粉、薑黃粉等調味料在日常生活常使用陳姓父子等人竟罔顧食品安全及國人健康，建議法院從重量刑。

雲林縣衛生局及食藥署人員前往濟生稽查。（雲林地檢署提供）

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