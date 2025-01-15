北市水泥車閃車變換車道 擦撞公車6乘客受傷

台北市大安區敦化南路一段219號前，昨發生一起水泥預拌車與公車的交通事故。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/15 12:36

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安區敦化南路一段219號前，昨上午發生一起水泥預拌車與公車的交通事故，水泥車疑似因為閃避前方轎車，突然由中間車道變換自內側車道，公車閃避不及與水泥車擦撞，造成6名乘客受傷，所幸警消趕抵時發現6人意識清楚，無生命危險，傷者診治後均已自行返家。

大安分局警方今日表示，當時水泥預拌車沿敦化南路一段南往北中間車道直行，行進間為閃避前方偏移車道之自小客車，因而與直行內側車道之公車發生碰撞，雙方均無酒駕情形。

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警方指出，事發後分局立即啟動交通快打，將事故車輛排除至路旁，指揮疏導交通，迅速恢復交通順暢。

警方也呼籲，依據道路交通安全規則第98條之規定，汽車在同向二車道以上之道路，除應依標誌或標線之指示行駛外，變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離，尤其是大型車輛易有視覺死角，更應留意。

公車閃避不及與水泥車擦撞，造成6名乘客受傷，所幸警消趕抵時發現6人意識清楚，無生命危險，傷者診治後均已自行返家。（記者鄭景議翻攝）

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