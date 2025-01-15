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    首頁　>　社會

    宜蘭破獲集團式非法棄置案2嫌收押 不法獲利3千多萬元

    宜蘭冬山鄉某塊土地被發現遭人棄置非法廢棄物。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭冬山鄉某塊土地被發現遭人棄置非法廢棄物。（宜蘭縣環保局提供）

    2025/01/15 11:36

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣環保局去年11月獲報員山等地被人傾倒非法廢棄物，溯源追查來自新北市，並發現是集團式犯案，嫌犯以跨縣市轉移方式，將廢棄物運至新北、宜蘭等公私有地棄置，經宜蘭地檢署指揮偵辦，查獲25人涉案，傾倒量高達上千噸，不法獲利3千多萬元，其中王姓、洪姓主嫌依違法廢棄物清理法收押，另10人以1萬至10萬元不等交保，其餘人請回。

    宜蘭地檢署去年12月30日指揮警方、宜蘭調查站、新北市環保局及宜蘭縣環保局等單位，組成專案小組近百人，兵分多路於新北市及宜蘭縣稽查搜索，查獲跨縣市環保犯罪集團，共計25人被帶回偵訊，王姓及洪姓犯嫌罪證確鑿遭檢方聲押，宜蘭地院12月31日裁定羈押。

    宜蘭縣環保局表示，11月上旬獲報有犯嫌非法載運土木或建築廢棄物、廢木材混合物等，棄置在員山鄉土地，經追查屬實並通報可疑產源地新北市環保局後，雙方跨域聯繫掌握廢棄物產源及非法清除業者，進而發現犯嫌以集團犯罪手法，透過土地所有權人或承租者居中仲介，將廢棄物自產源跨縣市轉移，再由非法清運業者載運至新北及宜蘭各地棄置。

    經宜蘭及新北環保局勾稽比對，新北蘆洲區、板橋區以及宜蘭員山鄉、冬山鄉、宜蘭市及礁溪鄉等公私有地，均被犯罪集團非法棄置，重量估計有上千噸，經檢方掌握相關單據和金流動向，核算推估不法獲利約3千餘萬元。

    檢方蒐證過程掌握部分非法清運車輛反覆出入不同棄置點，第一波查緝時，將地主、承租人、仲介棄置廢棄物者及載運廢棄物司機等人約談到案，並於現場查扣非法棄置大小清除機具共10輛，偵辦中也發現部分司機誤信損友協助違法清運傾倒，除面臨執業生財車輛可能列為犯罪工具遭扣押外，並可判1年以上有期徒刑，再吊銷駕駛執照。

    宜蘭縣環保局表示，後續經司法調查完畢，將要求行為人把非法棄置物移除，經查目前廢棄物多屬土木或建築廢棄物，暫無污染當地環境疑慮，請縣民安心，也呼籲民眾未經主管機關許可提供土地回填、堆置廢棄物等，均涉犯廢棄物清理法第46條規定，依法得處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

    宜蘭員山鄉遭人傾倒堆置非法廢棄物。（宜蘭縣環保局提供）

    宜蘭員山鄉遭人傾倒堆置非法廢棄物。（宜蘭縣環保局提供）

    檢警查扣非法清運車輛。（宜蘭縣環保局提供）

    檢警查扣非法清運車輛。（宜蘭縣環保局提供）

    專案小組前往蒐證非法傾倒過程。（宜蘭縣環保局提供）

    專案小組前往蒐證非法傾倒過程。（宜蘭縣環保局提供）

    涉案人前往現場說明傾倒過程。（宜蘭縣環保局提供）

    涉案人前往現場說明傾倒過程。（宜蘭縣環保局提供）

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