發文指幼兒園狼師只追蹤阿北不是青鳥 四叉貓被告不起訴

網紅「四叉貓」。（資料照）

2025/01/15 11:35

〔記者王定傳／台北報導〕網路紅人「四叉貓」劉宇去年獲知有人試圖將涉性侵女童的幼兒園狼師毛畯珅與「青鳥」畫上等號，因此張貼許姓男子的臉書截圖並PO文指出：「有許多白粉小草有傳這張圖意圖把園長之子推到青鳥這邊」、「園長之子的IG和YT帳號，除了追蹤女童外，就只有追蹤阿北（指前台北市長柯文哲）」，遭許男控告妨害名譽，台北地檢署認為，四叉貓只是針對社會事件發表言論，不是針對許男，今處分不起訴。

據了解，本案起因於許男在去年於臉書PO文，並張貼一張疑似為青鳥三群的LINE對話記錄，從對話中可知一名綽號毛怪的男子疑有約妹行為，且圖檔還以紅字加註：「狼師用暱稱毛毛、毛怪、毛哥加入多個青鳥群組」，許因此詢問：「所以青鳥群裡中的有這位毛怪？」

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「四叉貓」獲知後於去年7月17日凌晨0時許，在臉書發文表示：「今晚有許多白粉小草有傳這張圖意圖把園長之子推到青鳥這邊，我在這裡說明一下，園長之子的IG和YT帳號，除了追蹤女童外，就只有追蹤阿北（指前台北市長柯文哲）」、「園長之子的暱稱叫做ady哥，不叫毛怪也不叫毛哥」等語。

壹蘋新聞網等3家媒體因此根據四叉貓所述報導：「幼兒園狼師傳青鳥約妹 四叉貓5點戳破：他除了女童只追蹤阿北」；許不滿自己臉書遭四叉貓公布，提告四叉貓及媒體負責人涉加重誹謗罪嫌。

但檢方認為，四叉貓的文章只是針對社會事件發表言論，不是針對許男，也沒有蓄意空言謾罵或指摘虛構事實等情事；至於媒體部分，許男提告的對象都是負責人，不是實際參與編輯新聞的人員，因此通通處分不起訴。

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