情勒？ 彰化議員賴清美為鹹粥嬤找孫籌旅費發聲 被嗆為詐團背書

為鹹粥嬤找孫子籌旅費發聲，彰化縣議員賴清美轉交社會的關心。（賴清美提供）

2025/01/15 11:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員賴清美為鹹粥嬤籌旅費發聲，卻被嗆「為詐騙集團背書」，賴清美強調，詐騙是不對又惡質的行為，但她認為阿嬤的金孫年紀輕輕，也不會是首腦，很可能是被騙到國外去，最後才淪落為詐團。希望能夠藉著阿嬤親情來感化金孫，走回正軌！

賴清美說，有民眾對於她長期關心鹹粥嬤有很大的不滿，尤其是她說「單親家庭的孩子願意在超商打工，本質也不會很壞」，就反指她這樣的說法是在「情勒」，如果要幫助阿嬤籌旅費，為何不幫詐騙受害人發聲，或是伸出援手？

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對於民眾的嗆聲，賴清美強調，她認為阿嬤的金孫年紀還很輕，大家應該給他一個機會，在接受法律的制裁之餘，也給年輕人改過自新的機會，雖然詐騙是不對的行為，但應該是有教化的可能，希望由阿嬤一手帶大的孫子，可以在阿嬤親情感化下，讓誤入歧途的孫子走回正軌。

賴清美說，她幫助鹹粥嬤，也想幫她籌旅費，讓阿嬤一圓見到孫子的心願，希望大家能體諒她的用心。

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為鹹粥嬤找孫子籌旅費發聲，議員被嗆為詐騙集團背書。（賴清美提供）

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