馬籍女大生命案凶嫌更審仍處死刑 不適用憲判實質廢死理由曝光

馬籍鍾姓女大生命案，高雄高分院認定梁嫌已達「犯罪情節最嚴重之情形」，不符合憲判限縮死刑要件，仍然判處死刑。 （記者鮑建信攝）

2025/01/15 11:12

〔記者鮑建信／高雄報導〕馬來西亞籍鍾姓女大生命案，嫌犯梁育誌1、2審都被判處死刑，高等法院高雄分院更審今天宣判，認為梁嫌符合「情節最重大之罪」，不符合憲判限縮死刑要件，仍然判處極刑，褫奪公權終身。

高雄高分院指出，梁嫌第一次性侵失敗後，精進犯罪計畫再犯，預謀殺人而事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，並準備換裝衣物，且將下手地點改成更偏僻昏暗處，長期潛伏物色落單的女大學生，隨機對素不相識的無辜年輕女子下手。

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此外，梁嫌先以繩索套頸，強行將鍾女拖入隱密處，不顧她掙扎反抗、求饒，強壓口鼻並毆打臉部，造成血流滿面，身體多處、甚至大面積的傷勢，再用力勒緊頸部繩圈，所用力道之猛，甚至壓碎深藏頸部裡面的聲帶肌肉。

合議庭說，梁嫌性侵手法殘暴，猛烈到鍾女私處、膀胱嚴重充血，甚至局部出血，導致大量空氣進入心臟，至少150㏄的空氣，膨脹的像個小氣球，因而魂斷異鄉﹔而如此殘暴的犯行，竟只是為了滿足私慾，其惡性極為重大，在倫理及法律上具有特別可非難性，屬於憲法法庭113 年憲判字第8號判決意旨所指的「犯罪情節最嚴重之情形」，及公民與政治權利國際公約所稱「情節最重大之罪」。

又查，梁嫌於案發前與家人同住，溫飽無虞並有自小客車代步，雖背負車貸但有家人協助償還；另有一技之長「有職業大客車駕駛執照」且有工作機會，卻一心想要更高薪的工作，若找不到就主動離職，將自己陷入經濟窘境，再自認為「車貸還不出來、生不如死，死前不想留下遺憾，不如試一下刺激的」，而犯下此案，只想到自己紓壓，未考慮他人因此遭受的痛苦，毫無同理心。

且梁嫌有反社會型人格障礙症個性及傾向，幾乎已定型而難以改變，精神醫學的各種處遇均無效果，復歸社會後的性侵害再犯風險很高，在其性衝動影響之下，結合暴力犯罪的再犯風險也很高，難以合理期待他透過矯治教化後，能降低再犯風險。

況且，梁嫌不是自首，無智能不足或缺陷，亦無任何精神疾病，而無任何減刑事由，經斟酌再三後，認為有不得已必須剝奪被告生命，使其永久與世隔絕之必要，而經合議庭法官一致決，判處被告死刑，褫奪公權終身。

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