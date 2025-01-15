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    詐團騙婦210萬再騙850萬 警五甲媽祖前逮車手集團5人送辦

    詐騙集團騙張婦210萬再騙850萬，警將計就計五甲龍成宮逮車手集團5人送辦。（讀者提供）

    詐騙集團騙張婦210萬再騙850萬，警將計就計五甲龍成宮逮車手集團5人送辦。（讀者提供）

    2025/01/15 11:04

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名張姓婦人投資2度面交被騙210萬元，詐騙集團再誆850萬元才可提領，警方與張婦聯手將計就計，於五甲龍成宮廣場擋下車輛，五甲媽祖前警方有如神助，一舉逮獲車手集團5人，連陳姓車手頭夫妻落網成擒，警訊後將5人依詐欺及洗錢防制法移送法辦。

    警方調查，詐騙集團以LINE亂槍打鳥進行投資詐騙，張姓家庭主婦（48歲）竟信以為真投資高獲利，加入詐騙集團LINE投資群組，被引導下載詐騙APP投資，張婦二度當面交付現金，共被騙210萬元。

    詐騙集團再誆騙張婦申購股票中籤獲利，但卻要求再面交850萬元，才可提領獲利現金，張婦才驚覺遭騙，趕緊向警方報案。

    警方接獲報案後，立即組成專案小組，將計就計與張婦聯手，同意詐騙集團面交850萬元，約在五甲龍成宮迴廊交付現金。

    警方前天出動多人，埋伏五甲龍成宮迴廊、廣場、高處等，趁張婦與謝姓車手迴廊面交之際，警方當場一擁而上帶逮人。

    警方制高點發現詐騙集團監控手等成員，準備駕駛1輛轎車離去，埋伏警力一擁而上擋下轎車，喝令車上4人下車控制現場，一舉逮獲監控手、接應司機，最誇張是陳姓車手頭夫妻。

    警方將5人帶回警局偵辦，謝姓車手（23歲）、陳姓監控手（25歲）、陳姓車手頭夫妻，一行人均否認詐騙，警方分開詢問才突破心房。

    警訊後昨將5人依違反刑法詐欺罪及洗錢防制法移送高雄地方檢察署偵辦，全案將向上溯源擴大追查金流及集團核心。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團騙張婦210萬再騙850萬，警將計就計五甲龍成宮逮車手集團5人送辦。（讀者提供）

    詐騙集團騙張婦210萬再騙850萬，警將計就計五甲龍成宮逮車手集團5人送辦。（讀者提供）

    詐騙集團騙張婦210萬再騙850萬，警將計就計五甲龍成宮逮車手集團5人送辦。（讀者提供）

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