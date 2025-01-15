為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    冒用民眾黨議員林珍羽送不明液體 女子被告偽造文書起訴

    民眾黨台北市議員林珍羽名義遭冒用。（資料照）

    民眾黨台北市議員林珍羽名義遭冒用。（資料照）

    2025/01/15 10:43

    〔記者王定傳／台北報導〕陳姓女子在去年4月間冒用民眾黨台北市議員林珍羽，把含有6罐鋁罐、1罐沐浴乳、3袋不明液體、1盒香皂的包裹，寄給民眾黨雲林縣議員陳乙辰；另又再度冒用林珍羽名義，把含有1袋不明液體、2個麵包的包裹，寄給民眾黨雲林縣麥寮鄉鄉長候選人林宜豐，後因林珍羽接獲陳、林2人通報，才發現名義遭冒用而提告；台北地檢署今依行使偽造私文書罪嫌起訴。

    檢方調查，去年4月10日上午9時許，陳女前往中和泰和街郵局，冒用林珍羽名義，將含有6罐鋁罐、1罐沐浴乳、3袋不明液體、1盒香皂的包裹，寄給民眾黨雲林縣議員陳乙辰，原因不明。

    同日上午10時許，她又前往中和一家超商內，再度冒用林珍羽名義，把含有1袋不明液體、2個麵包的包裹，寄給民眾黨雲林縣麥寮鄉鄉長候選人林宜豐；林珍羽後來接獲同黨同志陳乙辰、林宜豐通知，才知道自己名義遭冒用，因此提告。

    檢方調查後依行使偽造私文書罪嫌起訴陳女，另外她被控誹謗罪嫌部分，檢方認為陳女除冒用名義填寫寄貨單寄送包裹外，並無以其他方式指摘或傳述妨害林珍羽名譽，與誹謗罪構成要件不同。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播