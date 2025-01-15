冒用民眾黨議員林珍羽送不明液體 女子被告偽造文書起訴

民眾黨台北市議員林珍羽名義遭冒用。（資料照）

2025/01/15 10:43

〔記者王定傳／台北報導〕陳姓女子在去年4月間冒用民眾黨台北市議員林珍羽，把含有6罐鋁罐、1罐沐浴乳、3袋不明液體、1盒香皂的包裹，寄給民眾黨雲林縣議員陳乙辰；另又再度冒用林珍羽名義，把含有1袋不明液體、2個麵包的包裹，寄給民眾黨雲林縣麥寮鄉鄉長候選人林宜豐，後因林珍羽接獲陳、林2人通報，才發現名義遭冒用而提告；台北地檢署今依行使偽造私文書罪嫌起訴。

檢方調查，去年4月10日上午9時許，陳女前往中和泰和街郵局，冒用林珍羽名義，將含有6罐鋁罐、1罐沐浴乳、3袋不明液體、1盒香皂的包裹，寄給民眾黨雲林縣議員陳乙辰，原因不明。

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同日上午10時許，她又前往中和一家超商內，再度冒用林珍羽名義，把含有1袋不明液體、2個麵包的包裹，寄給民眾黨雲林縣麥寮鄉鄉長候選人林宜豐；林珍羽後來接獲同黨同志陳乙辰、林宜豐通知，才知道自己名義遭冒用，因此提告。

檢方調查後依行使偽造私文書罪嫌起訴陳女，另外她被控誹謗罪嫌部分，檢方認為陳女除冒用名義填寫寄貨單寄送包裹外，並無以其他方式指摘或傳述妨害林珍羽名譽，與誹謗罪構成要件不同。

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