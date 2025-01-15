疑妻外遇男付250萬「抓猴」 苦等3個月只拿到2段影片怒告徵信社

郭姓男子懷疑老婆偷情，花280萬元找徵信社蒐證，苦等3個月只拿到老婆上班的短影片。示意圖。（資料照）

2025/01/15 10:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓男子懷疑老婆梁女外遇，花了9萬多元找徵信社蒐證，兩個月後，徵信社拿出梁女與一名陌生男子同進出某民宅的影片，郭男頭一熱，竟直接簽下280萬抓姦委任合約，但等了3個月，卻只拿到2段老婆上下班的短影片，郭男向徵信社解除委任並提告返還235萬元，法官認為徵信社只有派員盯哨48天，因此扣掉工資等費用，判徵信社應返還235萬元。

判決指出，2022年11月，郭姓男子見老婆梁女生活作息突然改變，他觀察一陣子後，直覺老婆可能外遇，但他不知如何蒐證，於是找上徵信社，花了9萬多元請他們幫忙，徵信社於隔年1月拿出一段影片，內容是梁女和一名陌生男子進出某民宅的畫面，但因只有屋外的影像，不曉得兩人在屋裡做了什麼，郭男看到影片頭一熱，決定加碼請徵信社蒐集到偷情的確切證據。

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郭男與徵信社簽下280萬元的抓姦委任合約，並陸續付出250萬元前金，但郭男苦等了3個月，最後只拿到2段影片和3張照片，影片內容也僅有1、2分鐘長，而且都是梁女上下班出門和回家的影像，郭男認為徵信社辦事不利，提出解約要要求返還費用，但徵信社不肯，雙方因此鬧上法院。

高雄地方法院審理時，徵信社辯稱，派人跟蹤的人事費用為每小時為800元，且徵信成本還包含監視設備成本，及調查、分析出軌對象行蹤、交友範圍等資料等時間成本，還須承擔法律上風險，因此280萬元是合理價格，不應賠錢給郭男。

法官發現，徵信社在3個月期間，只有派員叮哨48天，且梁女平時都是走路上下班，沒有開車或坐車，跟蹤她的人力和設備成本不高，扣除掉徵信社的人事開支等費用，判徵信社應返還235萬元給郭男，可上訴。

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