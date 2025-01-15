為50萬賭債談判爆衝突持槍、棍大亂鬥 刑警用餐目擊通報逮11嫌

楊男向張男追討50萬元賭債，雙方各自撂人持棍棒、槍枝在新北市永和區鬥毆，警方到場逮人查扣模擬槍擊子彈。（記者陸運鋒翻攝）

2025/01/15 09:55

〔記者陸運鋒／新北報導〕楊姓男子因積欠張姓男子50萬元賭債，雙方各自撂人持棍棒、槍枝在新北市永和區談判，豈料一言不和爆發激烈衝突，混亂中，楊男一方持槍毆打張男，恰巧被隔壁用餐張姓刑警目擊，隨即通報支援警力攔截圍捕張嫌等7人，案經擴大追查，再拘提楊、郭等4人並起獲槍枝等證物，詢後移送偵辦。

據了解，43歲張嫌在工地上班，但疑似經營地下簽賭，而從事土地整合的53歲楊嫌，上個月向張下注後，總共累積欠下50萬元賭債，由於這段期間張不斷追討債務且嗆聲要「輸贏」，令楊感到面子掛不住，2人因此結下樑子。

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永和警分局調查，張嫌於上週五（11日）找來黃男等3人，前往楊嫌等7人位在永和路一段住處附近談判，張一見到楊就說「還錢啦！」，楊則回嗆髒話，雙方就此引爆衝突，各自持棍棒、槍枝爆發大亂鬥，其中，楊嫌一方的34歲嚴男持改造手槍，敲擊張嫌頭部造成撕裂傷。

據悉，鬥毆的一幕全被在附近吃飯張姓刑警目擊，隨即通報快打警力前來包抄，當場逮捕44歲郭嫌4人，查扣模擬槍1把及子彈1顆，當天再循線將自行就醫的張姓債主等3人逮捕。

警方指出，案經報請檢察官指揮偵辦，並持續擴大調閱監視器追查，前天（13日）再持拘票、搜索票於新北市土城、板橋區將楊姓主嫌等4人逮捕，另查扣改造手槍1把、子彈6顆等證物；警方詢後，將雙方11人依傷害、妨害秩序及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

恰巧在一旁吃飯的張姓刑警目擊鬥毆，隨即通報支援並壓制其中一嫌。（記者陸運鋒翻攝）

警方於鬥毆現場查扣一把模擬槍。（記者陸運鋒翻攝）

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