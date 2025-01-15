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    首頁　>　社會

    失聯移工瘋夾娃娃機 移民署苗栗專勤隊逮8人

    苗栗縣頭份市一家夾娃娃機店，常有外籍移工群聚，夜間喧嘩聲音，引發周邊住戶反感，向移民署苗栗縣專勤隊檢舉。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭份市一家夾娃娃機店，常有外籍移工群聚，夜間喧嘩聲音，引發周邊住戶反感，向移民署苗栗縣專勤隊檢舉。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）（記者彭健禮攝）

    2025/01/15 09:40

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一家夾娃娃機店，常有外籍移工群聚，夜間喧嘩聲音，引發周邊住戶反感，向移民署苗栗縣專勤隊檢舉。專勤隊員前往查訪，果見3名外籍移工忘我地沉浸在夾取物品樂趣中，經盤查3人皆為越南籍失聯移工，帶回查處，並進一步查獲另5名越南籍失聯移工，皆帶回收容。

    移民署苗栗縣專勤隊今（15）日表示，專勤隊日前接獲民眾檢舉，頭份市一家24小時營業地夾娃娃機店，常有一群外籍移工在店內夾物，因大聲喧囂及玩樂過度，引起週遭鄰居強烈反感。專勤隊員於去年12月底前往，發現有3名外籍人士在店內夾物，因完全沈迷在夾取物品情境樂趣之中，連專勤隊人員站到身旁也渾然不知；當專勤人員出示職員證表明身分時，3人笑嘻嘻地坦承是失聯移工，乖乖束手就擒。

    經專勤人員查核身分，3人皆為越南籍的失聯移工；隔天，專勤人員戒護其中1人返回住所取行李及生活必需品時，發現樓上明顯有外籍人士談話聲，經上樓查察再查獲5名越南籍失聯移工在吃早餐並大聲談笑，也一併帶回專勤隊查處、收容。

    苗栗縣專勤隊隊長陳文良提醒，外籍人士來到台灣工作、生活的同時，切勿從事與許可目的不符之活動，也應留意居（停）留的期限，自去年3月1日起，外國人及台灣無戶籍國民逾期居（停）留，裁罰金額已提高為1萬元至5萬元；另依就業服務法規定，若媒介外國人非法為他人工作，處10萬元至50萬元罰鍰；意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑併科120萬元以下罰金。非法僱用或容留不法外來人士，最重則可處75萬元罰鍰。

    3名外籍移工忘我地沉浸在夾取物品樂趣中，經專勤隊員盤查皆為越南籍失聯移工，帶回查處。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）

    3名外籍移工忘我地沉浸在夾取物品樂趣中，經專勤隊員盤查皆為越南籍失聯移工，帶回查處。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）

    專勤人員戒護其中1人返回住所取行李及生活必需品時，再查獲5名越南籍失聯移工。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）

    專勤人員戒護其中1人返回住所取行李及生活必需品時，再查獲5名越南籍失聯移工。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）

    3名外籍移工忘我地沉浸在夾取物品樂趣中，經專勤隊員盤查皆為越南籍失聯移工，帶回查處。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）

    3名外籍移工忘我地沉浸在夾取物品樂趣中，經專勤隊員盤查皆為越南籍失聯移工，帶回查處。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）

    專勤人員戒護其中1人返回住所取行李及生活必需品時，再查獲5名越南籍失聯移工。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）

    專勤人員戒護其中1人返回住所取行李及生活必需品時，再查獲5名越南籍失聯移工。（圖由移民署苗栗縣專勤隊提供）

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