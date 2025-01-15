變態夫疑妻外遇 謊稱做愛騙她脫褲檢查下體

新竹地院。（資料照）

2025/01/15 09:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣林姓男子因懷疑妻子外遇，竟持菜刀揚言殺掉她，新竹地院核發保護令後，林男仍不覺悟，竟脅迫正要出門上班的妻子說要嘿咻，結果太太不耐煩脫褲之際，林男竟去檢查妻子下體與包包內物品，新竹地院再依恐嚇與違反保護令罪判刑。

法官調查，38歲的林男因懷疑妻子陳女有外遇，112年12月22日下午在新竹縣住處內，為阻止妻子離開房間，竟手持菜刀恫嚇「要殺掉你」等語，又以電風扇、水瓶砸向妻子，再徒手鎖喉往後拉，恫嚇「要殺掉你」等語，致妻子心生畏懼且多處受傷。

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林男家暴行為經新竹地院核發民事暫時保護令，裁定令林男不得對妻子實施身體或精神上之騷擾、脅迫或不法侵害之行為、不得對妻子為騷擾之聯絡行為，並由警方於同年1月24日將暫時保護令合法送達。

林男於收受保護令後，竟於去年3月8日騷擾、脅迫正要外出上班的妻子要發生性交行為，待妻子不耐而脫下自己褲子後，林男卻僅檢查妻子下體及搜查其包包內物品後，即讓妻子離開現場、外出上班，惟仍持續傳送訊息騷擾妻子、要求她返家，以此方式對妻子實施身體及精神上不法之侵害，而違反保護令。

法官審酌林男與陳女為配偶關係，僅因懷疑對方不忠而心生不滿，不思理性面對，竟以本案手法分別恐嚇妻子，致其心生畏懼，又在本案保護令有效期間內，明知保護令內容，仍無視禁令，對妻子為本案之違反保護令犯行。

最後法官依恐嚇危害安全罪與違反保護令罪，判處拘役60天，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應完成法治教育課程3場次。

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