為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子網路投資加密貨幣 險被詐20萬元

    銀行行員與警方聯手成功阻詐。（圖由民眾提供）

    銀行行員與警方聯手成功阻詐。（圖由民眾提供）

    2025/01/15 08:49

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區一名李姓男子，誤信網路高報酬投資手法，到銀行準備匯款20萬元投資加密貨幣，幸行員機警積極報警查處，大甲分局成功攔阻20萬元，保住民眾的血汗錢。

    土地銀行大甲分行，於本月3日11時20分許，發現一名李姓男子疑似遭遇詐騙，立即通知大甲分局大甲派出所員警前往現場了解情況。

    經調查，李男因誤信網路上所謂的「高報酬投資」手法，準備匯款15萬元現金及帳戶內僅存的4萬7087元至一個不明帳戶。

    在警方與銀行行員的協助下，檢視李男的手機通訊記錄發現，詐騙集團利用近期美國總統川普即將上任，致國際經濟情勢晦暗不明，加密貨幣市場波動劇烈，成為詐騙集團的最佳話術切入點，更利用民眾急於獲取高收益的心理，假冒專業投資顧問，展示虛假的投資收益報表，逐漸使民眾放下戒心。

    經員警詳細說明詐騙手法及其潛在危害後，李男才恍然大悟，意識到受騙並打消匯款的念頭。

    大甲警分局長謝建國呼籲民眾應警惕任何聲稱「高回報、低風險」的投資項目，特別是要求立即匯款或支付保證金的行為，這些往往是詐騙的警訊。特別提醒民眾，接觸陌生投資平台時務必多方查證，包括確認投資公司是否具備合法經營資格，並避免輕易洩露個人或帳戶資料。

    此外，近期常見的「名人背書投資」假廣告亦須格外留意，詐騙集團利用知名企業家或公眾人物的肖像與言論製造信任感，誘導民眾上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播