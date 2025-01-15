男子網路投資加密貨幣 險被詐20萬元

銀行行員與警方聯手成功阻詐。（圖由民眾提供）

2025/01/15 08:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區一名李姓男子，誤信網路高報酬投資手法，到銀行準備匯款20萬元投資加密貨幣，幸行員機警積極報警查處，大甲分局成功攔阻20萬元，保住民眾的血汗錢。

土地銀行大甲分行，於本月3日11時20分許，發現一名李姓男子疑似遭遇詐騙，立即通知大甲分局大甲派出所員警前往現場了解情況。

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經調查，李男因誤信網路上所謂的「高報酬投資」手法，準備匯款15萬元現金及帳戶內僅存的4萬7087元至一個不明帳戶。

在警方與銀行行員的協助下，檢視李男的手機通訊記錄發現，詐騙集團利用近期美國總統川普即將上任，致國際經濟情勢晦暗不明，加密貨幣市場波動劇烈，成為詐騙集團的最佳話術切入點，更利用民眾急於獲取高收益的心理，假冒專業投資顧問，展示虛假的投資收益報表，逐漸使民眾放下戒心。

經員警詳細說明詐騙手法及其潛在危害後，李男才恍然大悟，意識到受騙並打消匯款的念頭。

大甲警分局長謝建國呼籲民眾應警惕任何聲稱「高回報、低風險」的投資項目，特別是要求立即匯款或支付保證金的行為，這些往往是詐騙的警訊。特別提醒民眾，接觸陌生投資平台時務必多方查證，包括確認投資公司是否具備合法經營資格，並避免輕易洩露個人或帳戶資料。

此外，近期常見的「名人背書投資」假廣告亦須格外留意，詐騙集團利用知名企業家或公眾人物的肖像與言論製造信任感，誘導民眾上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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