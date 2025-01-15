鐵工廠藏職業賭場 22賭客「拚年終」結果慘了

彰化員林近日破獲一職業賭場，該賭場以鐵工廠當掩護，吸引不少賭徒。（民眾提供）

2025/01/15 06:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市1處鐵工廠每到晚間就人聲鼎沸，警方搜查發現，工廠裡竟藏有「推筒子」職業賭場，11日晚間出動大批警力進行圍捕，當場逮獲張姓負責人（33歲）及22名賭客，沒入賭資120餘萬元，有賭客懊悔表示，本想趁過年前來賺一點「年終」，這下全泡湯了。警方訊後依犯賭博、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。

員林警分局表示，本月初接獲線報，員林市山腳路一處廢棄鐵工廠疑似藏匿職業賭場，經警方多日蒐證、埋伏守候，11日凌晨趁賭客專注賭局時，持搜索票攻入，當場查獲張男與賭客們正在進行俗稱「推筒子」的賭博遊戲，賭桌上還有120 萬元賭金，將現場賭徒通通逮捕。

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員林分局偵查隊副隊長劉俊銘表示，張男涉嫌經營俗稱「推筒子」職業賭場，警方追蹤許久，不過張男行蹤狡猾，且不定時更換賭場地點，猶如狡兔三窟，經警方鍥而不捨查緝，終於掌握確切地點，11日凌晨見時間成熟，立即率員攻入，一舉破獲該賭場。

偵辦員警說，「推筒子」在職業賭場相當盛行，因算法簡單不複雜，每次輸贏大、速度快等特性，深得賭博人士喜愛，就有賭客坦言，想趁過年前來「賺一把大的」，不過法網恢恢，終究要為他們違法的行為付出代價。

彰化員林破獲一職業賭場，張姓負責人及22名賭客依犯賭博、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。（民眾提供）

警方破獲該賭場以「推筒子」為主，賭桌上還有120萬現金，當場沒入。（警方提供）

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