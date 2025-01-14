金門打火弟兄陳金城、唐惠志獲鳳凰獎楷模 賴清德接見表揚

金門縣消防局局長呂英華（中）說，陳金城（右）、唐惠志（左）獲得「鳳凰獎」楷模榮譽，象徵金門縣消防團隊的整體實力獲得肯定。（金門縣消防局提供）

2025/01/14 21:57

〔記者吳正庭／金門報導〕「119消防節」前夕，同獲消防界最高榮譽「鳳凰獎」楷模的金門縣消防局搶救訓練科長陳金城、義勇消防總隊金寧義消分隊長唐惠志同，昨天與其他72位得獎人，接受總統賴清德表揚。

賴清德接見「鳳凰獎」楷模時指出，將持續提升消防訓練中心各項設施，精進消防人員專業能力；也要為第一線人員充實裝備器材與汰換救災車輛。期盼所有鳳凰獎楷模與政府一起努力，共同打造更全方位、更具韌性的防救災體系。

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金門縣消防局表示，2024年74位全國鳳凰獎消防、義消楷模，13日由內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章陪同晉見總統賴清德，並於14日在台北市晶華酒店舉行表揚典禮，由行政院長卓榮泰頒發義消楷模獎狀，劉世芳頒發消防楷模獎狀。

消防局表示，陳金城擁有超過40年的豐富經驗，自1983年進入公職，無論是在第一線的救災現場，還是在內勤的行政作業，都以卓越的專業精神與創新能力著稱。他主導的創新作為，包括消防車冷卻水回流系統的研發、山林防火線的開闢、無線電人車定位系統等，不僅提升救災效率，也為同僚救災時多了一分安全保障。

唐惠志2001年加入義勇消防，至今累積超過22年的服務歷程及1萬小時以上的協勤時數。他在救災現場總是衝鋒在前，無論撲滅田野火警還是住宅火警，他的身影總能帶來安心。此外，唐惠志熱心公益活動，曾將全國義消競技大賽所得獎金全數捐助金門家扶中心，幫助弱勢家庭，充分展現義消的無私精神。

金門縣消防局局長呂英華說，陳金城與唐惠志榮獲全國鳳凰獎楷模，不僅是對他們個人努力的肯定，更象徵金門縣消防團隊的整體實力。而兩人獲獎參加表揚，不僅是個人的光榮時刻，更是鼓舞金門消防人員的契機，期望他們的楷模精神能引領更多同仁，持續推進消防工作。

金門縣消防局搶救訓練科長陳金城（第一排左二）獲消防界最高榮譽的「鳳凰獎」楷模，接受總統賴清德表揚。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局義勇消防總隊金寧義消分隊長唐惠志（第四排右一）獲消防界最高榮譽的「鳳凰獎」楷模，與其他得獎人，共同接受總統賴清德表揚。（金門縣消防局提供）

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