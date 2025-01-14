台中春節大執法進行中！「這項違規」公庫進帳最多

台中市警局從元旦開始展開春節交通大執法。（警方提供）

2025/01/14 21:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局元旦開始展開春節交通大執法專案，目前已查獲1236件開罰，其中除酒駕、不禮讓行人等重點違規項目，闖紅燈竟占了近八成，若以最低裁罰金額換算，公庫就進帳超過百萬，該項專案將持續到2月12日，提醒市民農曆春節將至，外出除需遵守交通規則，以策安全，也避免荷包失血。

台中市警察局自今年1月1日起展開「2025春節交通安心大執法」專案勤務，經統計1月迄今短短十多天，已取締酒後駕車151件、闖紅燈949件、不禮讓行人102件及大型車超載34件等重點違規項目，總計1236件，交通大隊將持續會同各分局依照轄區交通特性，針對易壅塞路段或人車聚集場所，密集規劃交通大執法並加強疏導勤務。

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值得一提的是，警方取締的949件闖紅燈（含大型車28件），以1800元到2700元的裁罰基準而言，若以最低裁罰金額換算，公庫光近日就進帳超過170萬元，而這項大執法將到2月12日，民眾務必要遵守交通規則，以防荷包失血。

交通大隊表示，此項專案針對酒後駕車、行人正義、大型車行駛高肇事路段，加強執法取締作為，著重於降低全般交通事故，尤其是行人事故的發生，而春節期間各地往返車流量增加，期透過交通執法與宣導的協作，進一步提高民眾對交通安全的重視，確保道路交通平安順暢。

另交大大隊長鄭鴻文呼籲，酒後駕駛不僅危害自身安全，更可能對他人造成無法挽回的傷害，同時飲酒場所業者應善盡社會責任，確實規勸顧客勿酒後駕車，並主動協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，提升駕駛人守法觀念。警方將持續強化執法，讓市民共同歡度「蛇」年。

經統計迄今已查獲1236件並開罰。（警方提供）

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