毒蟲砍價500元 殘暴毒販一刀殺了他

毒蟲殺價五百，殘暴毒販一刀殺了他，全案由新竹地院審理中。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/14 21:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹男子鄭宏浩因意圖販毒，前年開車衝撞警車並波及民眾成傷，事後遭通緝仍持續販毒，因毒蟲砍價5百元致交易不成，鄭男竟持刀殺死對方，新竹地院依販毒等罪累計判處鄭男徒刑9年4月，傷害致死部分審理中。

法官調查，112年6月9日凌晨，鄭宏浩因持有毒品，開著懸掛註銷車牌的轎車行經新竹縣湖口鄉八德路，遭巡邏警員攔查，鄭宏浩竟逆向衝撞警車，再衝撞無辜民眾小客車，致警員與2名民眾被撞傷。新竹地院依意圖販賣持有二級毒品罪、駕駛動力交通工具妨害公務執行罪將鄭男判刑3年10月。

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事後鄭宏浩遭通緝，並購買一級毒品海洛因180公克、二級毒品甲基安非他命215公克而非法持有。鄭宏浩與友人徐程豪去年4月26日晚間在新竹縣新豐國中旁，因鄭宏浩遭通緝不便出面，遂指使徐程豪代為將海洛因賣給吳男並收2千元，然吳男到場後變卦，只願給1500元，導致交易不成。

徐程豪通知鄭宏浩到場後，鄭宏浩與吳男發生爭執，過程中吳男遭鄭宏浩持小武士刀刺傷，徐與鄭見狀逃離現場，吳男經民眾報案後送醫不治身亡。鄭宏浩涉犯傷害致死部分，經新竹地檢署提起公訴，現由新竹地院審理中。

警方據報前往處理，於鄭宏浩車上與徐程豪所搭乘計程車內接連搜到毒品，去年4月30日警方持新竹地檢署拘票，在桃園市拘提鄭宏浩並在車內扣得毒品。

法官審酌鄭徐二人身強體壯，並無殘缺，竟不思以正途獲取財物，明知毒品對人體健康戕害甚鉅，為牟取不法利益，無視國家杜絕毒品犯罪禁令，仍共同販賣一級毒品未遂，戕害國民身心健康，助長毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，應予嚴懲，且鄭宏浩遭警逮捕時再度衝撞警車，最後將鄭男依販賣未遂與持有一級毒品判刑5年6月、徐男3年9月徒刑。

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