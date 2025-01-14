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    首頁　>　社會

    開車與機車擦撞要做筆錄 駕駛派出所前自撞斜卡山壁

    自小客先與機車擦撞，警方初步處置完，還沒製作筆錄又自撞側翻。（記者劉人瑋攝）

    自小客先與機車擦撞，警方初步處置完，還沒製作筆錄又自撞側翻。（記者劉人瑋攝）

    2025/01/14 21:16

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一名年約60歲的古姓男子今晚發生車禍，被派出所員警叮囑到所內製作筆錄，想不到5分鐘後他卻駛過派出所大門，在警方面前自撞山壁還側翻，警方大吃一驚立即通報消防隊前來救援。對於為何會有如此舉動，古男答非所問，目擊者則說，駕駛看來精神恍忽，懷疑是受到什麼影響。

    今晚間6時30分左右，台11線、富岡派出所南方約100公尺處的海神廟前發生一起車禍，位在北上車道的古男開車與機車發生擦撞，致機車駕駛跌倒、腿部擦挫傷，警方到場對古男進行酒測，發現其酒測值為0mg/l、並未飲酒，因此要求古男前往派出所進一步製作筆錄。

    想不到到派出所不到1分鐘的車程又多增曲折，晚間7時30分左右，古男被要求開車駛入派出所，卻經派出所門口而不入，還突然逆向切入南下車道，並撞上派出所北方約100公尺處山壁斜坡後側翻，卡在路牌與山壁間，古男倒在車內動彈不得，在救難隊員到場後立即將其扶出、送入救護車。且路牌也被車輛壓歪、橫向機慢車道，公路局台東工務段聞訊也立即通知包商處理。

    警方此前已先詢問古男驅車目的，家住南迴線的古男應是目標前往北方海岸線，此行並非返家，車禍後又問其為何駛過派出所、為何要逆向，古男則一問三不知。目擊者則說，懷疑可能先前精神狀態已不佳，只是未酒駕、未表現出。

    古男傷勢並無大礙，目前已送醫進一步檢查，肇事原因仍待釐清。

    駕駛幸運未有大礙。（記者劉人瑋攝）

    駕駛幸運未有大礙。（記者劉人瑋攝）

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