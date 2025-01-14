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    許常德分享詐團假快遞恐嚇新手法 刑事局澄清：錯誤訊息

    刑事局指出，民眾收到詐騙包裹，可聯繫物流業者協助退貨退款，若超商付款可透過申訴管道居中協調。（刑事局提供）

    刑事局指出，民眾收到詐騙包裹，可聯繫物流業者協助退貨退款，若超商付款可透過申訴管道居中協調。（刑事局提供）

    2025/01/14 20:40

    〔記者陸運鋒／台北報導〕資深音樂人許常德昨在臉書貼文指出，近期有詐騙集團假冒快遞，謊稱郵購並要求接收包裹，接著再以恐嚇手法實施詐騙，提醒民眾要小心。對此，刑事局今澄清，目前尚無接獲此類報案，也沒有發生過該項內容詐騙手法，相關貼文內容屬於錯誤訊息。

    許常德昨於臉書分享，近日出現一種最新騙術，詐騙集團自稱快遞人員，先隨機打電話跟民眾說有包裹，但因天氣潮濕看不清楚地址及姓名，所以要求提供地址、姓名，接著會有快遞人員送來任何的物品請民眾簽收，但只要一簽收後，就會收到恐嚇電話稱已經收取包裹，必須按照指定銀行帳戶款數萬錢，若不給將便有黑道上門砍人。

    刑事局晚間澄清，目前尚無接獲是類報案，也沒有發生過報載內容的詐騙手法，相關貼文內容屬於錯誤訊息。刑事局提醒，隨機寄送貨到付款的幽靈包裹為詐騙集團常用手法，民眾如接獲電話或簡訊稱有包裹到貨，務必確認近期是否有網購，並核對出貨編號，若未訂貨請不要理會，或予以拒收。

    刑事局指出，如民眾付款後打開包裹，才發現不是自己訂購的商品，刑事局165專線也提供了申請退貨款的步驟，1、如果是物流業者宅配到府，請直接聯繫物流業者，由物流業者協助退貨退款。2、若是超商取貨付款，可透過各超商提供申訴管道，請其居中協調。3、利用包裹託運單上寄件人聯繫方式持續申請。

    刑事局呼籲，除幽靈包裹詐騙外，以一頁式網站誘騙民眾購買郵購，之後卻寄送劣質商品給購買人，亦為常見的詐騙手法，年關將屆務必挑選信用優良賣家，切勿相信一頁式廣告或私下進行商品交易，以免落入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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