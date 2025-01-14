海洛因包裝「一帆風順」！ 泰男運毒藏布織品桃機闖關失敗

為台北關X光識破，諷刺的是包裝竟然還有「提防假冒」、「純淨100%」、「一帆風順」，這種最原始包裝的海洛因已經很多年（疫情後）沒有出現在桃園機場。（記者姚介修攝）

2025/01/14 20:18

〔記者姚介修/桃園機場報導〕泰籍旅客假觀光真運毒，竟然以泰國手工布織品作為毒品掩護，夾藏市值破千萬「雙獅地球牌」海洛因磚11.133公斤闖關，為台北關X光識破，諷刺的是，包裝上竟然還有「提防假冒」、「純淨100%」、「一帆風順」，據悉，這種最原始包裝的海洛因已經很多年（疫情後）沒有出現在桃園機場。

這起毒品闖關案發生在去年10月4日，一名泰國籍以觀光名義來台，未料，託運行李經過台北關儀器檢查時，關員發現有異，於是注檢攔查，發現行李內所有泰國布織品背包，裡面都有以複寫紙及錫箔紙包裝的塊狀物品，經海關拆開發現共30塊印有雙獅地球牌的洛因磚，毛重共計11.133公斤，估計市值逾新台幣千萬元，交給航警局後續追查，再移送桃園地檢署偵辦3個半月後起訴，才在今日宣佈偵破。

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警方調查，該泰籍嫌犯是運毒集團以泰銖100萬元酬庸，並提供相關來回機票及住宿生活費用，要求47歲的S嫌至泰國曼谷攜帶夾藏海洛因之行李來台，因S嫌本身就有施用毒品習慣及喜好環遊世界，且長期旅居法國開銷較大，最後竟以身試險運毒來台企圖賺取不法酬庸，未料抵台即遭海關查獲。

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託運行李經過台北關儀器檢查時，關員發現有異，於是注檢攔查，發現行李內所有泰國布織品背包，裡面都有以複寫紙及錫箔紙包裝的塊狀物品，經海關拆開發現共30塊印有雙獅地球牌的洛因磚，毛重共計11.133公斤，估計市值逾新臺幣千萬元。（記者姚介修攝）

託運行李經過台北關儀器檢查時，關員發現有異，於是注檢攔查，發現行李內所有泰國布織品背包，裡面都有以複寫紙及錫箔紙包裝的塊狀物品，經海關拆開發現共30塊印有雙獅地球牌的洛因磚，毛重共計11.133公斤，估計市值逾新臺幣千萬元。（記者姚介修攝）

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