新北割喉案2嫌續押 受害學生父母：已聲請修復式司法程序

新北市某國中割喉案被害者楊生父母今（14）日指出，昨日得知高等法院合議庭最終裁定准許繼續羈押割喉案2名被告，對此感到鬆一口氣。（石一佑提供）

2025/01/14 18:49

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某國中割喉案被害者楊生父母今（14）日指出，昨日得知高等法院合議庭最終裁定准許繼續羈押割喉案2名被告，對此感到鬆一口氣，由衷感謝法官在審酌案情嚴重性與社會安全後做出這樣的決定；唯有持續羈押，才能避免社會大眾再次受到衝擊，也讓他們獲得一絲安慰與安全感。此外，楊生父母表示，已向法院聲請修復式司法程序，盼藉此了解加害者行兇的動機。

楊生父母說，深切期盼社會永遠記住孩子短暫卻耀眼的生命，也盼藉由這次事件改革讓加害人付出應有代價，同時落實家庭教育責任、加強校園對高風險學生的管理、並檢討少年司法的制度缺失，避免更多無辜的孩子受到傷害。

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楊生父母表示，此案情節嚴重，嫌犯手段兇殘，去年12月5日高院首度開庭時，2嫌還曾否認殺人犯意，至今尚未表達真誠悔意，也未與受害者家屬進行任何形式的溝通或道歉，雖然現階段法院已決定延長羈押，但他們仍擔心2嫌是否真心悔改，對社會安全及受害者家屬身心都構成潛在威脅，他們要求司法落實刑罰規定，「先付出應有的代價，再來談悔改」，絕不能僅以「未成年」為由而輕縱。

楊生父母指出，他們嘗試透過修復式司法，了解2嫌是否真切認識到犯行嚴重後果以及行兇動機，也希望法官儘速安排心理衡鑑，以評估這起事件對受害者家庭以及社會造成的長期影響，讓他們兒子的犧牲有意義，他們了解司法程序需要時間，但也懇求法官加快審理速度，儘早讓真相水落石出，也盼所有關心此案者持續監督司法程序，為孩子們爭取一個更安全、更公正的未來。

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