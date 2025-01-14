國5宜蘭段北上8車追撞 3人受傷送醫 一度回堵2公里

國道5號8車連環撞車禍現場。（圖由讀者提供）

2025/01/14 17:54

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國道5號32公里宜蘭路段北上車道，今天傍晚5點多發生8輛車追撞，造成3人受傷送醫，車流一度回堵2公里，有些車子劇烈撞擊後車頭全毀，零件散落滿地，宛如恐怖片場景。

宜蘭縣消防局下午5點11分接獲報案，指事故地點有多輛車連環撞，派出第一大隊、壯圍、宜蘭分隊救援，救援人員抵達現場時，發現6輛小客車與2輛小貨車追撞後占用內側車道。

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有些車子劇烈撞擊後車頭全毀，車體扭曲變形，變成一堆廢鐵，現場零件散落滿地，宛如恐怖片場景，所幸車內駕駛、乘客自行脫困，事發時間適逢下班尖峰時段，一度造成國5北上交通大打結。

車禍現場有3人受傷，包括55歲男性雙腳與小腿疼痛、52歲男性頭暈及胸悶、72歲婦人頭暈，均無外傷且意識清楚，由救護車送醫檢查，車禍原因尚待釐清。

事故車輛陸續被吊離現場。（圖由讀者提供）

國道5號32公里北上車道今天傍晚5點多發生8輛車追撞，造成3人受傷送醫。（圖由讀者提供）

國道5號32公里北上車道今天傍晚發生8輛車追撞，造成3人受傷送醫。（圖由宜縣消防局提供）

車禍現場零件散落滿地。（圖由宜縣消防局提供）

發生追撞的車輛因劇烈撞擊，車頭全毀成廢鐵。（圖由警方提供）

連環撞車禍現場，一輛貨車失控撞上路旁護欄。（圖由警方提供）

救援人員將傷者（中）送醫。（圖由宜縣消防局提供）

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