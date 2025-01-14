拿命過馬路？台中三寶闖車流駕駛狂罵 網轟：滑手機的霸王

婦人低頭滑手機邊橫跨車道，險象環生。（擷自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

2025/01/14 18:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區街頭上演驚魂戲碼！一名低頭族行人昨日在車流間「大膽穿梭」，不僅未依規定走行人穿越道，還邊低頭滑手機邊橫越馬路，完全無視呼嘯而過的車輛，目擊者直呼：「真是三寶拿命在賭！」，網友則齊砲轟，簡直是「滑手機的霸王」。

根據民眾上傳到社群平台的影片，時間是在13日傍晚5點多，地點則是北區健行路與益華街口，片中只見一輛轎車在低頭族行人冒出時瞬間急剎車，差點就發生意外，現場緊張氣氛令人屏息，周遭車輛紛紛減速避讓，但驚險畫面仍讓駕駛與路人心跳加速，令人捏了一把冷汗。

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轄區第二分局今天表示，該影片內容顯示，一名行人過馬路時未依規定走行人穿越道，且邊低頭滑手機邊橫跨車道，對周遭車流毫無警覺，險象環生，依據「道路交通管理處罰條例」第78條規定：行人若未依標誌、標線、號誌指示或未聽從警察指揮，將可處500元罰鍰，然而，金額小事，生命安全才是重點。

第二分局呼籲，行人違規不僅增加自身風險，亦可能導致駕駛人反應不及，釀成交通事故，後果不堪設想，行人應善用行人穿越道並專注於周遭環境，切勿邊走邊看手機，以免發生意外，別讓一時疏忽成為永遠的遺憾，警方將持續加強宣導與執法，提醒市民提高交通安全意識，確保市區交通順暢與民眾生命安全。

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