財產來源不明罪被判刑停職 林姿妙提訴願與行政訴訟

宜蘭縣長林姿妙因「財產來源不明罪」被停職，她認為引用法條合法性有疑義，已向行政院提出訴願，也向台北高等行政法院提出行政訴訟，聲請停止執行停職處分。（資料照）

2025/01/14 17:28

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判12年半，並因「財產來源不明罪」被停職，成為全國縣市長首例。林姿妙認為引用法條合法性有疑義，已向行政院提出訴願，也向台北高等行政法院提出行政訴訟，聲請停止執行停職處分。

林姿妙被控貪污、洗錢、財產來源不明等罪，宜蘭地方法院去年12月31日宣判。林姿妙因公務員共同犯對監督事務圖利罪被判刑7年、特殊洗錢罪處3年6月、公務員犯財產來源不明罪處2年6月，應執行有期徒刑12年6月。

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依「地方制度法」規定，貪污治罪條例除圖利罪二審停職，其餘一審判決有罪就須停職，財產來源不明罪屬貪污治罪範疇，林姿妙必須停職。

一審判決後，林姿妙無法接受，強調自己沒有做壞事，為何被判如此重刑？檢察官出身的國民黨不分區立委吳宗憲多次提出，涉犯「圖利罪」二審有罪才停職，財產來源不明罪比圖利罪輕，一審就停職顯然是立法疏漏，林姿妙可提起訴願或行政救濟因應。

據了解，林姿妙經與律師討論，已針對財產來源不明一審判決停職的爭議，向行政院提出訴願，也向台北高等行政法院提出行政訴訟。

林姿妙在申請書指出，88年地方制度法立法時，貪污治罪條例僅有第4條至第6條之罪，第6條之1的財產來源不明罪是98年貪污治罪條例修法時所新增。財產來源不明罪的刑度遠低於圖利罪，既然法定刑度較重的圖利罪二審判處有期徒刑才停職，法定刑度較輕的財產來源不明罪，自不得有重於圖利罪的法律效果。

申請書強調，停職處分適用法規明顯錯誤，合法性顯有疑義，此案處分之繼續執行會對申請人及民主政治造成公益損害，有停止執行的急迫必要性，所以申請原處分於訴願及行政訴訟程序終結前，應停止執行，維護申請人權利。

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