救護義消邱垂周10年服務3346小時 總統頒鳳凰獎表揚

義消總隊救護大隊八德分隊長邱垂周獲得救護義消最高榮譽的鳳凰獎。（消防局提供）

2025/01/14 17:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕義消總隊救護大隊八德分隊長邱垂周，10年前加入救護義消行列，服務時數長達3346小時，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，積極參與疫苗接種站協勤；多次號召義消同仁參與捐血及關懷弱勢活動，更獲得「鳳凰獎」救護志工楷模，昨天在總統府接受賴清德總統表揚，除對邱垂周投入義消工作肯定外，更讓打火弟兄們與有榮焉。

消防局長龔永信表示，邱垂周除服勤時數高達3346小時外，還連續3年協勤時數名列全局前10名；率隊參加各項救護競賽「全國呼吸道插管暨心肺復甦」、「救護義消技術評比」及「全國義勇消防人員體技能交流賽」等都獲得不錯成績，此外邱垂周面對緊急救護案件，包含「OHCA」、「急產接生」、「重大車禍」都能，都能充分展現其領導及專業能力。

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八德消防分隊長鄭仁豪表示，邱垂周除出勤各項緊急救護案件外，也積極參與隊上救護宣導活動，帶領團隊指導民眾CPR與急救知識，他無私奉獻為救護義消樹立典範，此次榮獲最高榮譽「鳳凰獎」可說是實至名歸。

邱垂周也提到，記得2019年出勤院前急產接生救護案件，當看到新生命誕生的那一刻，更加堅定從事救護義消初心；還有多起OHCA救護案件，讓患者恢復生命徵象的成就感簡直無法用言語形容，因為每趟任務都是對生命的尊重。

義消總隊救護大隊八德分隊長邱垂周（第五排右一）獲得救護義消最高榮譽的鳳凰獎，會後與賴清德總統合影。（消防局提供）

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