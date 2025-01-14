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    首頁　>　社會

    東港安泰醫院大火釀9死 安檢師和水電技工交保

    屏檢偵辦安泰醫院大火釀9死案，其中2被告獲40萬及30萬元交保。（記者李立法攝）

    屏檢偵辦安泰醫院大火釀9死案，其中2被告獲40萬及30萬元交保。（記者李立法攝）

    2025/01/14 16:28

    〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東地檢署偵辦安泰醫院大火釀9死案，醫院管理階層多人涉及過失致死等罪嫌被列為被告調查，負責醫院安檢項目的安檢機構涉嫌簽證不實，檢察官認為郭姓安檢師有偽造文書之嫌，訊後諭知40萬元交保，另一位醫院鄭姓水電技工30萬元交保，全案還在釐清調查中。

    安泰醫院去年10月火災死傷最嚴重的D棟大樓及起火點D棟西南側動力中心，違建規模及違規使用情節嚴重，動力中心違建率更超過3300%，由於是垂直違建超過2層樓且提供營業，影響公共安全甚鉅，因此，確認屏東地檢署調查東港安泰醫院火警案已無證據保全必要，縣府今天優先執行拆除作業。

    不過，安泰醫院在縣府強制拆除前，於10日提起行政訴訟，聲請停止執行拆除，行政訴訟法庭在13開庭，雙方出庭辯證，縣府城鄉發展處檢具相關資料說明，法院昨天一早裁定駁回安泰醫院訴求；縣府依原訂計畫於今天上午會同警察局、衛生局、消防局等單位進場，先由台電公司、台水公司進行斷水斷電，隨後出動大型怪手及機具陸續拆毀違建外牆，現場拉起封鎖線管制，避免民眾或病患靠近危險。

    屏東地檢署表示，安泰醫院大火所涉及過失致死、公共危險及偽造文書等刑事責任，專案小組還在調查釐清中，在多位被告中，負責醫院安檢項目的郭姓技師及該院鄭姓水電技工，檢察官訊後分別諭知40萬元及30萬元交保候傳。

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