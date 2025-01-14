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    保險員為取得佣金 隱匿保戶病史、偽造核保單下場曝

    游姓保險員為取得佣金，隱匿保戶病史，基隆地院依背信、偽造私文書罪判5月徒刑。 （記者林嘉東攝）

    游姓保險員為取得佣金，隱匿保戶病史，基隆地院依背信、偽造私文書罪判5月徒刑。 （記者林嘉東攝）

    2025/01/14 16:20

    〔記者林嘉東／基隆報導〕游姓保險業務員替吳女投保重大傷病保險，為取得核保佣金，隱匿曾罹患甲狀腺結病史，吳女發現後，又假造公司文件，欺騙吳女「予以健康體承保」，富邦人壽發現異常提告，基隆地院依游男犯背信、偽造私文書等罪，分別判2月、4月徒刑，合併執行5月，緩刑2年。

    判決指出，富邦人壽游姓保險業務員，2019年間替吳女辦理投保「醫起呵護重大傷病保險」時，吳女在填寫「不分紅人壽保險附加附約要保書」時，明確告知曾罹患甲狀腺結節病史，但游男為讓這件保險契約盡速獲公司核定承保，並順利取得佣金，引導女吳女在要保書被保險人健康告知欄位，健康險部分隱匿甲狀腺結節病史。

    吳女在游送件後1個月後收到要保書，發現要保書上未記載她有甲狀腺結節病史，隨即向游男反映。游男為確保能取得佣金，先從GOOGLE網站下載含有富邦人壽標誌的底圖，使用WORD編輯排版方式，偽造保險公司新契約核保照會單和批註書，並在照會單上繕打「要保人補送診斷證明」等文字內容，剪貼富邦人壽文件蓋印行政人員姓名印章，同時在批註書上記載，「本公司評估客戶提供之診斷證書相關資料後，予以健康體承保」等文字內容，再將文件交給吳女。

    游男以為已經瞞天過海，順利保住佣金；未料，仍被保險公司稽核人員察覺有異，抓包後提告。基隆地檢署調查後，將游男依背信、偽造私文書罪嫌起訴。法院審理時，考量游男坦承犯行，客戶與保險公司間尚未釀成糾紛，依游男犯背信罪、偽造私文書罪各判處2與4月徒刑，合併應執行5月，緩刑2年。緩刑期間要服義務勞務40小時，與2場法治教育課程。

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