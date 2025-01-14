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    要見董事長情郎！ 婦人攔車又闖公司 法官認「無情堪憫恕」判刑

    律師為莊婦辯稱，兩人是情侶，莊婦觸法是「犯罪情狀顯可憫恕」，法官卻認為莊婦無法抑制情感失落，實無情堪憫恕之處，判處拘役30日。 （記者張瑞楨攝）

    律師為莊婦辯稱，兩人是情侶，莊婦觸法是「犯罪情狀顯可憫恕」，法官卻認為莊婦無法抑制情感失落，實無情堪憫恕之處，判處拘役30日。 （記者張瑞楨攝）

    2025/01/14 16:48

    〔記者張瑞楨／台中報導〕年逾66歲的莊姓婦人，自認與一家公司陳姓董事長是情侶，去年4月間，陳董事長由黃姓司機載著出門，莊婦用肉身阻擋豪車，徒手拍打引擎蓋，伺機侵入後座拉扯咆哮陳董事長，法院判刑2月，不料，莊婦還是不罷手，去年8月又入侵陳董事長經營的公司，想要見情郎一面，法院審理時，律師以兩人是情侶，莊婦觸法有特殊原因，聲明援用「犯罪情狀顯可憫恕」減刑，法官卻認為莊婦無法抑制情感失落，實無情堪憫恕之處，依無故侵入他人建築物罪判處拘役30日，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，有酒駕公共危險罪前科的莊婦，自認與一家公司的陳姓董事長（案發後卸任）是情侶，去年4月9日上午10時許，黃姓司機開車載著陳董事長上路，莊婦肉身阻擋汽車，徒手拍打引擎蓋，迫使黃男停車後，再未經同意，直接打開後坐車門上車，對董事長咆哮及拉扯，以此方式妨害黃與陳行使權利。

    台中地院認為，莊婦雖有酒駕前科，5年以內故意再犯本案，但兩案性質不同，沒有加重其刑，雙方沒有和解，依強制罪判刑2月，可易科罰金。

    不料，此案發生後僅隔4個月，莊婦又在去年8月16日上午10時許，無故進入陳董事長的公司，進入建築物大門內側與管理室前方，台中地院審理時，莊婦的律師辯護說，兩人是情侶關係，莊婦觸法有特殊原因，請求依刑法第59條，「犯罪情狀顯可憫恕」減刑。

    法官卻認為，莊婦是因無法抑制情感失落，不斷到公司尋找陳姓董事長，且曾觸犯攔車強制罪，猶不知悔悟，再犯本案，實無情堪憫恕之處，依無故侵入他人建築物罪判處拘役30日，可易科罰金與上訴。

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