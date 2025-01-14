婦誤信投資詐騙失金數千萬 警逮4人拘提幕後金主送辦

新北市警林口分局溯源追查詐團幕後成員，到台北市逮獲謝姓掮客（見圖）等4人，拘提金主鄧男到案。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/14 16:38

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口一名女子誤信「股市投資廣告」，一個月拿出360萬元積蓄，詐團給予高額投資當誘餌，直到被丈夫察覺異常，驚覺遭詐騙報案，林口警分局獲報，溯源追到出金、監控等四名車手，鎖定詐團幕後金主鄧男拘提送辦，初估詐騙金額數千萬元，偵辦後羈押禁見，將持續追查其餘共犯到案。

林口警方強化打擊詐騙的力道，針對已查獲車手深入追查，13日逮獲詐騙集團（出金）金主、31歲鄧嫌，徹底瓦解詐騙集團黑金金流；警方調查，案件起於去年底，44歲林姓女子誤信臉書「股市投資廣告」，加入「股市同學會」的社群後，遭詐騙分子冒充的「投顧老師」與特助王女步步誘導。

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老師及王女以高報酬投資為餌，取得被害人林女信任，讓她短短一個月內，兩次匯款、兩次面交，損失積蓄360萬元，直到她的丈夫察覺異常，及時勸阻，受害人才驚覺受騙並向警方報案。

警方獲案，透過被害人林女提供金流追蹤，陸續逮獲出金車手31歲劉男、面交車手36歲劉男、20歲監控車手鄭男及22歲掮客謝男等四名成員，鎖定詐騙幕後金主鄧男，13日下午在北市新生北路一棟大樓內拘提，緝獲鄧嫌到案，當場查扣1支工作手機、1台點鈔機及近5萬元現金。

林口警方指出，鄧嫌為詐騙金流的核心人物，負責整合資金與規劃出金路線，其背後詐騙鏈條分工細密，鄧嫌移送新北地檢署偵辦，聲請羈押禁見，警方強調，未來將持續追查其他涉案成員，確保不放過任何漏網之魚。

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新北市警林口分局溯源追查詐團幕後成員，到台北市逮獲謝姓掮客等4人，拘提金主鄧男（中）到案，移送法辦。（記者吳仁捷翻攝）

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