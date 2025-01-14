金門陽明住宅火警 8旬獨居老翁葬身火窟

金門縣陽明村發生住宅火警，消防局據報趕往滅火。（金門消防局提供）

2025/01/14 15:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣陽明村今天發生一起住宅火警，消防局據報趕往現場灌救，破門而入發現1名年逾8旬的男性已經死亡，起火原因由消防局調查，死因由轄區警方釐清中。

金門縣消防局表示，上午10點多接獲報案，立即派遣消防車、救護車共8輛及消防、義消20人前往救援，消防局副局長陳國瑋也趕往現場；消防人員到場，1樓民宅已全面燃燒，進門灌救發現1名身分不詳的男子，已明顯死亡。

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消防局金湖及金沙車組抵達現場時，燃燒的建築物為1層樓磚造建築、面積約25平方公尺，已經全面燃燒。金湖、金沙車組部署2條水線入室搶救、1水線進行周界防護，整場火災搶救歷時約20餘分鐘將火勢撲滅；消防人員於火場發現1名男性，因符合明顯死亡要件，交由警察單位處理。

住家距離火場不到50公尺的縣議員周子傑說，當時隔著1道牆看到白煙竄出，心想不妙，一邊高聲向屋內喊人，一邊拿著自家水管接水試圖滅火，並打電話給「119」報案；周子傑說，當他看到屋主的機車停在門口，而屋內卻無人應聲，就知道狀況不對，等消防人員進入屋內發現死者，才得知發生憾事。

鄰居說，80多歲的死者姓許，獨自居住在該磚造民宅，以機車代步，議員周子傑及社區人員逢年過節都會前往探視，生活單純。

消防局呼籲，民眾使用電器及火源時，務必注意相關安全事項，而當災害發生的第一時間也請儘速撥打119求援，爭取黃金救援時間。

金門陽明村住宅發生火警，消防人員入屋處理殘火。（金門縣消防局提供）

金門陽明村住宅發生火警，消防人員入屋灌救。（金門縣消防局提供）

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