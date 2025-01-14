張淑娟不滿周玉蔻烏龍爆料「滾床單」不認罪 北檢提上訴

資深媒體人周玉蔻。（資料照）

2025/01/14 15:04

〔記者王定傳／台北報導〕名嘴周玉蔻、蔡玉真2022年9月爆料指稱前中國小姐張淑娟曾與前立委蔣孝嚴「滾床單」，張淑娟怒控是烏龍爆料，對周、蔡兩人提告，台北地院審理後判處周玉蔻、蔡玉真各1年6月徒刑；張淑娟不滿2人在偵審過程始終未認罪，一再為犯行狡辯，委請律師具狀請求上訴，台北地檢署今日證實，檢察官在彙整上訴理由後，本週已向高等法院提起上訴。

2022年9月台北市長選舉期間，周玉蔻在民視節目爆料指稱，張淑娟曾與蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，「是滾床單女主角」，張淑娟公開喊冤，控告周2女。提告時還在台北地檢署門口，引發周玉蔻與王鴻薇互嗆「蟑螂、老鼠」的罵街經典畫面。

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北院審理時，周玉蔻說2021年4月18日在台北市的餐廳聚餐，同席的蔡玉真與餐廳戴姓女經理熟識，戴是張淑娟中學同學，席間討論到陳年往事，她認為戴女當時說是張淑娟，自認有合理查證；蔡玉真則是認罪，承認查證不足，並當庭向張淑娟道歉，請求從輕量刑或緩刑。

張淑娟則是泣訴，她從未對不起中國小姐頭銜，卻如同被踩在地上的螞蟻，媒體第四權是公器，不應濫用於毀人名譽、糟踏別人，案發後她每次出庭都心如刀割，出門都戴口罩，痛批周、蔡2女惡劣到無法無天，要求法官重判2女應入獄服刑之刑。

合議庭認定2女未經查證，刻意以時間錯置、拼湊扭曲成假消息、張冠李戴等手段，於媒體、社群網路上傳述不實，貶抑張淑娟名譽，同時亦非法利用張的個人資料，且犯後態度欠佳，因此重判1年半。

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