為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    張淑娟不滿周玉蔻烏龍爆料「滾床單」不認罪 北檢提上訴

    資深媒體人周玉蔻。（資料照）

    資深媒體人周玉蔻。（資料照）

    2025/01/14 15:04

    〔記者王定傳／台北報導〕名嘴周玉蔻、蔡玉真2022年9月爆料指稱前中國小姐張淑娟曾與前立委蔣孝嚴「滾床單」，張淑娟怒控是烏龍爆料，對周、蔡兩人提告，台北地院審理後判處周玉蔻、蔡玉真各1年6月徒刑；張淑娟不滿2人在偵審過程始終未認罪，一再為犯行狡辯，委請律師具狀請求上訴，台北地檢署今日證實，檢察官在彙整上訴理由後，本週已向高等法院提起上訴。

    2022年9月台北市長選舉期間，周玉蔻在民視節目爆料指稱，張淑娟曾與蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，「是滾床單女主角」，張淑娟公開喊冤，控告周2女。提告時還在台北地檢署門口，引發周玉蔻與王鴻薇互嗆「蟑螂、老鼠」的罵街經典畫面。

    北院審理時，周玉蔻說2021年4月18日在台北市的餐廳聚餐，同席的蔡玉真與餐廳戴姓女經理熟識，戴是張淑娟中學同學，席間討論到陳年往事，她認為戴女當時說是張淑娟，自認有合理查證；蔡玉真則是認罪，承認查證不足，並當庭向張淑娟道歉，請求從輕量刑或緩刑。

    張淑娟則是泣訴，她從未對不起中國小姐頭銜，卻如同被踩在地上的螞蟻，媒體第四權是公器，不應濫用於毀人名譽、糟踏別人，案發後她每次出庭都心如刀割，出門都戴口罩，痛批周、蔡2女惡劣到無法無天，要求法官重判2女應入獄服刑之刑。

    合議庭認定2女未經查證，刻意以時間錯置、拼湊扭曲成假消息、張冠李戴等手段，於媒體、社群網路上傳述不實，貶抑張淑娟名譽，同時亦非法利用張的個人資料，且犯後態度欠佳，因此重判1年半。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播