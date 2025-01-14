IG上抽獎中大獎？被要求驗證 女輸入銀行帳戶下秒存款歸0

台北市大安警分局長黃水願昨接受警廣主持人Lucas的專訪。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/14 15:40

〔記者鄭景議／台北報導〕近來詐騙集團詐騙手法推陳出新，花招百出，台北市大安警分局長黃水願昨接受警廣主持人Lucas的專訪時，指出分局日前接獲李姓女子報案表示，自己只是在Instagram上點擊抽獎，就被詐團以要驗證銀行帳戶為由騙出帳號密碼，瞬間存款就被提領一空。

黃水願表示，李小姐報案稱她在Instagram上看到一則抽獎活動廣告，活動表示只要進行公益捐款，便可參加轉盤抽獎，李小姐對此活動產生了興趣，點擊了廣告提供的網址，並按照指示輸入了自己的個人資料，抽獎結果顯示李小姐中了大獎。

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隨後接到訊息告知李小姐，她需要加入一個名為「智慧金融交易中心」的LINE群組，並提供了一位名為「小張」的聯絡方式，要求李小姐加入群組以便領取獎金，對方表示由於她的帳戶尚未開通第三方認證，需要進行網路銀行帳戶驗證，甚至還透過LINE視訊通話要求李小姐開啟網路銀行，並稱需要輸入驗證碼來完成認證。李小姐在不疑有他之下，將自己收到的驗證碼告知了對方，不久後，李小姐發現自己的郵局帳戶內的存款已被轉出一空。

黃水願也分享有另一名張小姐，在社群平台THREAD發佈二手漁夫帽銷售信息，隨後，一名陌生人通過Instagram私訊她表示有興趣購買帽子，並提供了LINE ID要求繼續聯繫，對方告訴張小姐，交易將通過全家便利商店的「好賣+」賣場完成，並發送了賣場網址給她。

張小姐進入後，詐騙集團發來一張訊息截圖，告訴她由於賣家未通過3D實名驗證，無法繼續交易。隨後傳來「好賣+」官方LINE帳號的連結，並要求張小姐加入該帳號進行「銀行驗證」，詐騙者冒充銀行客服，要求張小姐提供銀行帳戶、身分證字號、信用卡號、安全碼等敏感資料。

張小姐按照對方指示提供了所有資料之後，就收到來自各家銀行、第三方支付平台及購物平台的認證碼簡訊，詐騙集團聲稱「交叉比對」未完成，要求她繼續耐心等待。最終，當張小姐再次登入網路銀行時，發現帳戶內的存款已經消失，才發現自己被騙。

黃水願表示，上述2案件案例，無論是網路交易或是網路抽獎，最後詐騙集團都是以金融帳戶認證為由，誆騙被害人依指示提供金融帳戶、操作網路銀行等行為，利用被害人為了完成交易或領取獎將而無防備心理之下，一步一步陷入陷阱，導致財物損失，金融認證已成為詐騙集團的慣用藉口，民眾應謹慎避免敏感資料提供。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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