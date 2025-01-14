「英熙娃娃」助警逮嫌犯！ 永康警防搶演練搭《魷魚遊戲2》吸睛

「英熙娃娃」助警逮嫌犯！台南永康警分局防搶演練搭上韓劇《魷魚遊戲》熱潮，達到吸睛宣導效果。（永康警分局提供）

2025/01/14 14:53

〔記者劉婉君／台南報導〕韓劇《魷魚遊戲2》大手筆宣傳及上映，引發話題，年關將近，台南市永康警分局金融機構防搶演練也搭上熱潮，不僅3名「歹徒」穿著劇中參加遊戲的角色服裝，「英熙娃娃」也與紅衣人一同協助警方逮捕嫌犯，吸引民眾圍觀，達到宣導效果。

3名模仿韓劇《魷魚遊戲》角色裝扮的「歹徒」，今（14）日分別持刀、槍闖入永康區農會大橋分部，威嚇女性職員交出現金，機警行員趁歹徒不注意，偷偷按下自動報警系統。永康警分局接獲報案後，立即啟動線上快速打擊警力等相關部署。

請繼續往下閱讀...

而搶匪得手後才剛走出門口，就忽然傳來「1.2.3！木頭人」的聲音，一看竟是「英熙娃娃」和2名紅衣人，當場嚇得不敢動，被火速趕抵現場的線上警力逮捕歸案。

警方搭配時下流行話題進行防搶演練，也引來路過民眾駐足圍觀，笑說「很有時事哏。」

永康警分局分局長顏勤峰表示，農曆春節將屆，不少民眾為了準備年終獎金或紅包，到金融機構提領現金，各式金融機構等錢財匯集處，易成歹徒覬覦目標，因此希望藉由防搶演練，提醒相關從業人員及民眾，隨時提高警覺，加強銀行行員平時的警覺性及訓練行員的應變能力，以達成嚇阻犯罪成效。

顏勤峰也呼籲民眾，農曆年前有大量資金往來需求，可多利用轉帳或匯款，若要提領鉅款，則可申請警方護鈔，使歹徒無機可乘。

「英熙娃娃」助警逮嫌犯！永康警分局防搶演練搭上韓劇《魷魚遊戲》熱潮。（永康警分局提供）

台南永康警分局金融機構防搶演練，跟上韓劇《魷魚遊戲》，達到吸睛宣導效果。（永康警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法