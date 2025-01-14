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    彰化全興工業區染整加工廠火災 3層樓高集塵設備狂冒煙

    彰化縣全興工業區一家染整加工廠傳出火災，位於3層樓高的集塵設備冒出白煙，消防員站在雲梯車的平台上以水柱降溫。（民眾提供）

    彰化縣全興工業區一家染整加工廠傳出火災，位於3層樓高的集塵設備冒出白煙，消防員站在雲梯車的平台上以水柱降溫。（民眾提供）

    2025/01/14 14:14

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉全興工業區傳出一家染整加工廠火災，消防人員到場發現，原來是3層樓工廠集塵設備管路冒出白煙，所幸沒有人員受傷，消防隊立即出動雲梯車，由消防員站在梯上平台，以水柱來持續降溫冷卻，起火原因調查中。

    彰化縣消防局表示，這起火災發生在今天（14日）中午12時許，這家染整加工廠位於全興工業區伸港鄉工西二路，消防人員獲報到場時發現，位於工廠屋頂的集塵設備起火，由於集塵設備約10公尺高，調度雲梯車到場，讓消防人員站在平台上，佈署水線來持續降溫。

    消防局指出，這起火災沒有人員受困與受傷，消防員除了以水柱對集塵設備射水降溫外，也打開集塵設備的門朝裡面射水降溫，由於集塵設備外觀為鐵皮，並無延燒之虞。

    這起火災出動 各式消防車輛10輛、救護車1輛、消防人員21人前往搶救，火勢已獲得控制，燃燒面積約為3坪，起火原因調查中。

    彰化縣全興工業區一家染整加工廠傳出火災，位於3層樓高的集塵設備冒出白煙，消防員站在雲梯車的平台上以水柱降溫。（民眾提供）

    彰化縣全興工業區一家染整加工廠傳出火災，位於3層樓高的集塵設備冒出白煙，消防員站在雲梯車的平台上以水柱降溫。（民眾提供）

    彰化縣全興工業區一家染整加工廠傳出火災，位於3層樓高的集塵設備冒出白煙，消防員站在雲梯車的平台上以水柱降溫。（民眾提供）

    彰化縣全興工業區一家染整加工廠傳出火災，位於3層樓高的集塵設備冒出白煙，消防員站在雲梯車的平台上以水柱降溫。（民眾提供）

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