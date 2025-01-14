東港安泰違建物租超商營業中 阻拆除重機具進院卡半小時

載送拆除機具的拖板車，短短不到200公尺，花了約30分鐘才到定點，路途中就是因為違建建物妨礙。（記者陳彥廷攝）

2025/01/14 13:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港安泰醫院去年10月3日在颱風天中大火，釀9人葬身大樓，安泰院方雖祭出行政訴訟申請停止拆除，但遭地院駁回，屏縣府今天按照原定期限到場強制拆除，但全場相關拆除人員及媒體就等待大半天，其中就包含拖板車載送重機具到場時，就因違建阻路，大型拖板車無法順利進入，來來回回就花了至少半小時。

據屏東縣政府資料，該位於院區東側、車輛經車道進入停車場即首當其衝的兩幢2樓建物，估計樓地板面積為240平方公尺，扯的是，在大火後屏縣府、東港鎮公所進行全面查報，發現該幢建物為憑空生出的超大違建，且不是低強度的倉庫使用，一樓竟出租予全家便利商店使用至今不輟，是大做出出入入的病人及家屬生意。

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安泰大火燒出整個院區有多達47.2%是違建，而違建對公務的妨礙今天立刻顯見，原來，載送拆除重機具的拖板車，因為重量重且車體較寬，先是在進入停車場車道後，就因為轉彎角度恐傷及建物，因此停頓甚久，經過不斷的來回駛動、微調，以倒車方式進入動力中心所在地，終於將大型重機具卸入地面，來來回回中，光是等重機具到定點就花了將近半小時。

據悉，該全家的員工大多不知上班的地方是違建物，未來營運到何時也不清楚，有民眾則指出，他直到今天拆除才在現場媒體的告知下，得知這家便利超商整棟都是違建，聽到後是覺得令人匪夷索思，因為原本認為立法委員創辦的醫院應該不會違法，沒想到竟是帶頭且還出租給超商謀利，未來寧願多走幾步路，到院外合法的店家採購。

載送拆除機具的拖板車，短短不到200公尺，花了約30分鐘才到定點，路途中就是因為違建建物妨礙。（記者陳彥廷攝）

載送拆除機具的拖板車，短短不到200公尺，花了約30分鐘才到定點，路途中就是因為違建建物妨礙。（記者陳彥廷攝）

載送拆除機具的拖板車，短短不到200公尺，花了約30分鐘才到定點，路途中就是因為違建建物妨礙。（記者陳彥廷攝）

安泰院方出租超商棲身違建持續營業中，今天也成為重機具進入的阻礙。（記者陳彥廷攝）

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