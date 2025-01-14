護專生洪淨隨機殺人案 中捷提起附帶民事訴訟被駁回

洪淨（圖右，棕衣者）持刀於中捷車廂內隨機砍人，被乘客聯手制服，台中地院判刑10年。（記者張瑞楨翻攝）

2025/01/14 13:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲護理專科學生洪淨，在去年（2024年）5月21日台北捷運鄭捷殺人案10周年當天，持刀在台中捷運隨機砍乘客，藉此想要成為全國知名人物，讓全國人民看到自己，台中地方法院依殺人未遂罪判刑10年，台中捷運公司提出刑事附帶民事賠償之訴，卻被台中地方法院駁回，理由是中捷提出的毀損刑事附帶民事賠償之訴，台中地檢署認為他沒有毀損犯意而不起訴，既然未經起訴，附帶民事賠償也就不成立。

不過，台中捷運還是能針對損失部分，包括洪淨行兇時造成的車廂設備損失，以及導致的乘客流失損害，另外再提出民事賠償之訴。

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至於本案部分，台中地院認為，洪淨被訴殺人未遂，台中地院已經判決10年在案，但台中捷運公司主張洪淨毀損部分，經台中地檢署併辦，偵查後並未起訴（洪淨揮刀目的是隨機殺人，並無毀損物品設備的犯意），中捷於刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟就不合法，應予駁回。

洪淨去年5月21日，於台中捷運持刀隨機砍人，台中地院依殺人未遂罪兩次、恐嚇危害公眾罪判處10年徒刑，洪淨受審時雖坦承事實，但辯稱沒有殺人之意，僅想要傷害他人，也曾多次表達懊悔，法官不採信，認為他是預謀殺人，想達到「毀滅自我」，但未遂可減刑，各判7年10月與6年8月，恐嚇危害公眾判刑1年6月，應執行10年。

針對洪淨的精神狀況，法官也強調，鑑定顯示他犯案當時，並沒有因精神障礙，或因心智缺陷，導致辨識能力顯著降低等狀況，不符合刑法第19條的減刑條件，但兩次殺人未遂可減刑，另外，他在大眾交通工具上，對不特定人隨機砍殺，惡性重大，欠缺顯可憫恕之處，亦無刑法第59條，「犯罪之情狀顯可憫恕」之處。

洪淨（圖中）被控毀損中捷車廂設備，中檢沒有起訴，台中地院駁回中捷的刑事附帶民事之訴。（記者張瑞楨翻攝）

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