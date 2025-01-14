台中七期摩鐵KTV兩派酒客上演格鬥賽 快打警力辣椒水制伏

快打警力到場處置。（警方提供）

2025/01/14 14:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市七期一家摩鐵設有KTV包廂，今天清晨分屬兩派的4名喝醉酒男子，僅因在包廂外走道輕微肢體碰撞，竟衍生推擠、叫囂上演格鬥賽，鬧得不可開交，最後快打警力到場用辣椒水成功收場，這場「拳王爭霸戰」最終全數送辦，也結束這場鬧劇。

據了解，該摩鐵坐落於台中西屯區七期內，因其附設KTV包廂且具隱匿性受到年輕人喜愛，號稱是享樂天堂，卻在今晨6時許變成鬥毆現場，當時39歲何男和28歲陳男，與對方31歲劉男及25歲黃男，原本「井水不犯河水」，且在不同包廂，未料幾杯黃湯下肚後卻變調，硬生生開啟「互毆模式」。

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經查，案發時是何男一方與另方劉男都到該間摩鐵消費，互不認識，雙方飲酒後在包廂外走道互不相讓，發生肢體碰撞，一言不合爆粗口且三字經頻發、互相推擠，造成彼此身上有多處擦挫傷，第六分局接獲報案，立刻派出快打警力6網12人到場。

員警抵達時，涉案4人還在現場互相叫囂、推擠還互飆垃圾話，為了避免事端擴大，警方見狀立即以優勢警力將人隔開，並對脫序酒客噴灑辣椒水壓制管束，隨後經逐一盤查後，將相關涉案人員全數帶回釐清案情，讓這場KTV鬧劇畫下句點，全案警詢後將依聚眾鬥毆、傷害等罪送辦。

第六分局強調，警方為加強114年重要節日安全維護工作，將不定期執行臨、路檢勤務，取締違法及酒駕情事，並加派警力於轄內治安要點處所巡邏，如遇有聚眾鬥毆等事件發生，絕對依法嚴辦，絕不寬貸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方將4名互毆酒客依法送辦。（警方提供）

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