詐騙集團猖狂！宜縣去年受理3819件 金額逾17億元

宜蘭縣警方去年受理3819件詐騙案，金額超過17億元。（圖由警方提供）

2025/01/14 13:35

〔記者江志雄／宜蘭報導〕詐騙集團無孔不入，讓不少人受害，宜蘭縣警局去年受理的詐騙案有3819件，金額17億3773萬多元，年關將近，警方呼籲大家接獲金錢訊息電話時，一定要先查證，可到鄰近派出所或撥打165專線確認，避免落入詐騙圈套。

宜蘭警方今天（14日）召開記者會指出，警政署「打詐儀錶板」數據顯示，宜蘭縣去年詐騙案發生地點，集中在宜蘭市、羅東鎮、冬山鄉等人口稠密地區。最高財損詐騙手法為假投資。

請繼續往下閱讀...

警方全力打詐後，宜蘭縣詐騙受理案件有減少趨勢，以去年10月為例，有327件，12月降為270件，減少將近20％，另外，金融機構及超商適時攔阻詐騙也功不可沒，宜蘭警分局轄區去年攔阻案數，比前年增加17件，攔阻金額3574餘萬元。

詐騙集團作案手法千篇一律，誘騙被害人匯款到指定人頭帳戶，再派車手到金融機構或超商提領，宜蘭縣警方去年破獲的最大宗車手提領案，1個人就提領75筆，共150萬多元，涉案的50歲張姓車手，提領時搭計程車代步，頭戴漁夫帽避人耳目，警方專案小組掌握他的行蹤，派員到苗栗拘提到案，依詐欺罪嫌移送法辦。

根據統計，宜蘭縣警方去年受理3819件詐騙案，其中331件成功攔阻，其餘匯出款項有去無回。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法