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    首頁　>　社會

    瓦斯達人研發智能控制系統 Ai語音加智能感應自動關瓦斯

    嘉義瓦斯安全達人林揮明結合智慧感應偵測、Ai語音控制研發智能瓦斯控制系統。（記者林宜樟攝）

    嘉義瓦斯安全達人林揮明結合智慧感應偵測、Ai語音控制研發智能瓦斯控制系統。（記者林宜樟攝）

    2025/01/14 12:48

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣地震頻傳，且老年人口比例逐漸增加，時常發生長輩使用瓦斯忘記關閉而發生災害意外，嘉義縣鹿草鄉從事瓦斯工作40餘年的「瓦斯安全達人」林揮明，曾研發複合式瓦斯安全閥獲得多個發明展獎項，近年來他透過工業研究院技術協助，結合智慧感應偵測、Ai語音控制，研發智能瓦斯控制系統，可偵測人體是否在廚房及語音定時開關瓦斯，大幅提升瓦斯安全。

    林揮明說，父親從事瓦斯工作，自己從10多歲就幫忙送瓦斯，曾看到鄰居忘記關爐火而釀成火災，讓他印象深刻；15年前林揮明開始研發瓦斯安全裝置，曾獲得國家發明創作獎金牌、台北國際發明展最高榮譽鉑金獎、內政部建築研究所台灣智慧化生活提案競賽企業組優等獎等，以及多國專利。

    林揮明說，智能系統可感應人體是否在廚房，若烹煮者不在廚房超過一定時間，系統可自動關閉瓦斯，避免發生意外；定時功能則能讓烹煮者設定使用時間，時間到就會關閉，不用擔心忘記關火而發生火災；Ai語音控制則可讓不擅長操作科技電子設備的長者，用語音控制就能為開關瓦斯、定時及取消，「不用動手，只要動口」。

    林揮明表示，台灣地震多，然而地震後桶裝瓦斯或天然氣管線都可能有漏氣問題，透過電子智慧管理裝置及瓦斯安全閥，發生震度五級以上地震，就會自動關閉瓦斯；也能裝設瓦斯偵測器，若偵測到瓦斯外洩，也自動關閉。

    林揮明表示，瓦斯安全攸關民眾生命財產，便利的智能瓦斯控制系統能提升安全，他與建商、住宅安全系統廠商合作生產安裝，也希望能推廣到國外，降低瓦斯氣爆發生意外機率。

    林揮明說，利用Ai語音控制可設定瓦斯定時關閉。（記者林宜樟攝）

    林揮明說，利用Ai語音控制可設定瓦斯定時關閉。（記者林宜樟攝）

    林揮明研發、測試各項瓦斯安全設備的空間。（記者林宜樟攝）

    林揮明研發、測試各項瓦斯安全設備的空間。（記者林宜樟攝）

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