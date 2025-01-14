以為見鬼！ 夜班司機被騎士敲窗叫醒 油門一踩撞2宅險毀壓鎮小廟

夜班返家的呂姓駕駛，紅燈時疲憊睡著，被騎士敲窗驚醒，誤以為見鬼猛踩油門，撞入民宅，險毀壓鎮小廟，警方釐清原因中。（民眾提供）

2025/01/14 13:54

〔記者王捷／台南報導〕夜班返家的呂姓男駕駛，因疲勞駕駛打瞌睡，等紅燈時睡著，後方機車騎士上前敲了敲他的車窗，豈料呂男驚醒，看窗邊有人以為見鬼就猛踩油門，撞進路旁民宅，還差一根電線桿就毀了路口壓鎮小廟。目前警方正釐清事故原因。

27歲的呂男自稱是夜班司機，13日一早9點多他剛下班，在回家途中遇紅燈停車，他疑因連夜工作疲憊不堪，在等候紅燈時睡著，還堵住後方的機車騎士，騎士連按喇叭都沒叫醒他，因此上前敲了呂男的車窗提醒。

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迷蒙間，呂男聽到敲擊聲，一抬頭看見騎士趴在駕駛座的窗外，以為自己遇到危險，猛踩一腳油門，方向盤也沒抓好，結果車輛失控撞上路旁兩處民宅外牆，差一根電線桿就毀了路口壓鎮小廟。

巨大撞擊讓民宅牆面受損嚴重，住戶聽到碰撞聲響，走出門外，直呼還好車子沒撞進來，也未造成重大傷亡。而呂男一撞徹底嚇醒，僅有擦傷與挫傷，送醫治療後無大礙，晚上就返回家中。警方在酒測後，發現呂男酒測值為零，目前警方正釐清事故詳細原因。

同時，警方呼籲，若行駛途中感到疲憊，應選擇適當地點停車休息，或找代駕服務協助，切勿冒險駕車上路。此外，行駛過程中應隨時注意車流與路況，避免分心操作或突發意外，保障自己與他人的交通安全。

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