糗！台中BMW匝道急停亮棍棒卻忘拉手煞車

一名駕駛BMW男子，本月5日突然在中投公路驟停，還拿著棍棒下車走向後方車輛男駕駛，警方將依恐嚇、強制等罪嫌偵辦。（擷取自「社會事新聞影音」）

2025/01/14 12:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名男子本月5日下午開車行經大里區大里路、中投公路匝道口疑似行車糾紛，突然將車驟停在匝道，並下車手拿疑似棍棒揮舞，結果忘拉手煞車車子倒退，趕緊上車拉手煞車又拿棍棒下車逼近後方駕駛，後方駕駛嚇到趕緊倒車，男子才開車離開，霧峰分局警方表示，男子行為已觸法，將釐清身分依刑法恐嚇、強制等罪送辦；行駛中驟停，也將依法開單告發。

有民眾在臉書「社會事新聞影音」發文，表示本月5日下午3點多，在大里區大里路和中投公路匝道口，一輛BMW疑似行車糾紛，突然在匝道驟停，行車紀錄器的畫面可看到，一名男子下車，手並拿著一根棍棒揮舞，氣沖沖走向後方駕駛，沒想到自己的車忘了拉手煞車，發現車子倒退趕緊走回車上拉手煞車。

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男子接著又拿棍棒下車，嘴巴念念有詞走向後方車子的男駕駛，男駕駛嚇到趕緊在匝道倒車，嗆聲的男子見狀才走回車上，開車揚長而去。

被擋車的35歲男駕駛，事後向警方報案，強調不認識擋車恐嚇的男子，路上也沒有和他發生行車糾紛，不清楚該名男子為何會驟停擋車還拿棍棒恐嚇。

霧峰分局警方表示，已掌握涉案車輛，且已通知車主到案說明，釐清當時駕駛身分，後續將依刑法恐嚇、強制等罪移送偵辦；另有關該車行駛途中任意驟然減速、暫停部分，已依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款開單，可處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰。警方呼籲遇有糾紛應當理性和平處理，拒絕暴力，以免產生憾事。

一名駕駛BMW男子，本月5日突然在中投公路驟停，還拿著棍棒下車，卻因忘了拉手煞車車子滑動，趕緊回車上拉手煞車。（擷取自「社會事新聞影音」）

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