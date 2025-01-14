女飆仔國1開152被罰竟辯無警示牌 法官打臉：開太快沒看到？

張女質疑沒有設置警示牌，法官懷疑她行車速度高達150公里，沒有注意到警示牌，判決她敗訴。（記者張瑞楨攝）

2025/01/14 12:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓女子去年1月16日深夜開車行經國道1號新營至嘉義路段，被警方用測速照相機拍到時速152公里，超速42公里，警方開出1萬2000元且吊扣汽車牌照6月的罰單，張女提起行政訴訟，指自己當時沒見到警示牌，警方提出的警示牌照片，是日間拍的照片，不能證明她深夜行經時，有這個警示牌，法官卻認為，張女是車速太快，才會無法注意到警示牌，駁回她的行政訴訟，全案確定。

裁定書指出，張女2024年1月16日深夜將近11時，開車行經國道1號北向284.1公里（台南新營至嘉義路段），此路段限速110公里，雷達測速照相拍到她時速為152公里，超速42公里，國道警方依「違反道路交通管理處罰條例」，認定張女「行車速度超過規定之最高時速40公里（處車主）」，開出1萬2000元罰單，吊扣汽車牌照6個月，張女不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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張女主張，法令規定，固定或非固定科學儀器（雷達測速照相機），應於一般道路前100公尺至300公尺間，於高速公路、快速公路應於300公尺至1000公尺之前，設有違規取締的警示牌，她於北向284.1公里處被拍照，在之前300至1000公尺，她都沒有見到警示牌，另外，警方雖提出284.7公里處，有設置「警52」警示牌的日間照片，她合理懷疑是拍攝後才設置警示牌，且當時天色昏暗，她沒看到警示牌，警方提出「警52」警示牌照片，但卻是日間照片，仍無法證明她被拍照時（深夜），確實有設置警示牌，聲明罰單撤銷。

法官認為，依據警方所附採證相片，「警52」警示牌設置於國道1號北向284.7公里處的燈桿，位置明顯可見，圖樣清晰可辨，並無受樹木或其他物體遮蔽，「違規發生地點」與警示牌相距約600公尺，張女辯稱沒見到，可能因她行駛超速42公里，而無法注意該「警52」標誌，張女身為汽車駕駛人，本應注意「警52」標誌，不能以自己未注意，而對警示牌設置有疑。

另外，張女提出自己行車紀錄器影像，主張記錄器沒有警示牌，與Google Map街景圖顯示，以及警方檢附「警52」照片不同，法官則認為是行車記錄器沒拍到，警示牌位於行車記錄器的攝影盲區死角，據此判決她敗訴，全案確定。

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