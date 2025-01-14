士林區農會改選爭議 產發局官員疑收受提貨券遭法辦

台北市政府示意圖。（資料照）

2025/01/14 11:42

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市規模最大、會員數超過2000餘人的士林區農會2月將改選理監事，主管機關台北市政府產發局官員卻被爆出收受農會提貨券，北市府已移送政風處及檢調偵辦。產發局回應，提貨劵非士林區農會贈予，也不是最近發生，與士林區農會選舉爭議無關。為避免爭議延燒影響選務執行，產發局已將案件送台灣士林地方檢察署偵辦。

鏡週刊報導，有意參加士林區農會的的兩派人馬競爭激烈，農會近期有大批人頭會員加入，許多人不符合農會會員資格，有人已將農地改建為鐵皮屋或變賣，甚至有已死亡者，但產發局接獲檢舉卻未積極清查。

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週刊也指，產發局兩名官員去年疑分別收受「台北市農會農特產品展售中心購物提貨券」6000元、2000元提貨券，2人都在「使用人簽章」欄親自簽名。北市府已送政風處及檢調偵辦，並要求官員回繳提貨券。

產發局表示，去年5月起多次接獲檢舉，均即時函請士林區農會配合清查作業，並在去年9月23日就檢舉的爭議地籍資料現地勘查，將結果移請士林區農會提報理事會審議，但農會未積極處理。產發局已依農會法相關規定發函警告，並依農會法第42條規定函請農業部同意撤銷該會議決議，但未獲農業部同意撤銷，農業部輔導士林區農會重新提送理事會審定。

產發局也依農業部函釋拜會士林區農會，要求提供爭議會員入會申請相關資料供查核，但士林區農會以該會均依規定辦理審查拒絕提供。產發局表示，去年12月3日有辦理士林區農會會員戶籍抽查作業，結果均符合規定；為避免爭議延燒影響選務執行，並在去年11月22日將全案卷證移送台灣士林地方檢察署偵辦。

產發局表示，後續將持續秉持公平、公正、公開原則，持續督導士林區農會依基層農會會員資格審查及認定辦法、農會法暨農會考核辦法確實執行，維護農民權益。

至於提貨券爭議，產發局表示接獲陳情，且經議會議員質詢，有查列席人員當時基於公務禮儀未即時退還或進行廉政登錄，立刻請政風單位調查，並依本府公務員廉政倫理規範退還有困難之財物，將視受贈財物之性質及價值，提出歸公、付費收受等其他適當建議。

產發局要求相關人員付費購置同等值物品歸公使用及完成廉政教育訓練，口頭告誡嚴禁類此情形再度發生，市長也要求同仁爾後參加公務活動所收受的財物，無論是否具職務上利害關係，均應按照北市府廉政倫理規範規定辦理，不得再犯。

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