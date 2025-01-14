彰縣消防局獲贈10輛救護車 市價逾3500萬

彰化縣消防局獲贈10輛救護車，市價高達3590萬元，是彰化有史以來救護車單次受贈數量最多的一次。（記者湯世名攝）

2025/01/14 11:24

〔記者湯世名／彰化報導〕創紀錄！彰化縣消防局今天（14日）一口氣獲贈10輛救護車，市價高達3590萬元，是彰化縣有史以來救護車單次受贈數量最多的一次，其中有7輛高頂、3輛平頂，將依地方屬性分配到轄區消防分隊，投入緊急救護行列。

捐贈者包括有石秀美女士、吳順安先生、蔡長壽先生、魏漢榮先生，以及彰化第五信用合作社、英屬開曼群島商六暉控股公司台灣分公司、馬力強發電機公司、健樁工業公司、彰化六信愛心慈善會，涵蓋個人、企業與慈善團體。其中彰化六信愛心慈善會捐2輛高頂救護車。

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消防局在全國救護週的前夕一口氣獲贈10輛救護車，是彰化縣有史以來救護車單次受贈數量最多的一次。捐贈者當中，吳順安曾捐贈北斗分隊警備車、消防車及協助廳舍整修。吳順安說，他的母親生前有一次因身體不適，由消防局救護車即時送醫，救回一命，深刻體會救護車對病患的重要性，因此捐贈平頂救護車，以實際行動回饋社會，為地方民眾的安全與健康盡一份心力。

王惠美表示，這次受贈的救護車是依各單位需求量身訂做，包含7輛高頂與3輛平頂救護車，總價值高達3590萬元；救護車均配備最新的自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機與自動給氧甦醒器等，確保最佳救護品質。

消防局指出，彰化縣平均每8.5分鐘即有1輛救護車出動，為因應日益增加的救護需求與器材耗損率，在民間資源挹注與消防同仁努力下，救護成果斐然。彰化縣到院前心肺功能停止患者（OHCA）存活率已提升至28.4%，充分展現專業能力與民間資源結合的效益。

彰化縣消防局獲贈10輛救護車，是彰化有史以來救護車單次受贈數量最多的一次。（記者湯世名攝）

彰化縣消防局獲贈10輛救護車，捐贈單位涵蓋個人、企業與慈善團體。（記者湯世名攝）

彰化縣消防局的救護車全面配置12導程心電圖機，到院前心肺功能停止患者存活率提升至28.4%。（記者湯世名攝）

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