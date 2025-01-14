捲入餵藥案不起訴 幼兒園老師告羅致政、王婉諭、招名威均不起訴

新北板橋幼兒園女老師（右）昨赴台北地檢署提告立委王婉諭等人涉加重誹謗罪、違反個資法，左為陪同的立委王鴻薇。（資料照）

2025/01/14 10:42

〔記者王定傳／台北報導〕新北市板橋區一幼兒園被控餵食不明藥物含有毒品及不當管教，新北地檢署前年以查無餵食不明藥物情節，也未發現有不當管教致幼童受傷或妨害身心健全、發育等情形，將彭姓園長及8名老師共9人處分不起訴；其中，2名老師因不滿遭前立委王婉諭公布班級等資訊，且認為前立委羅致政及毒理學專家招名威指涉其等涉案，提告妨害名譽，台北地檢署認為，本案可受公評且王婉諭貼文的動機是協助被害者家長，非損害2老師為目的，通通處分不起訴。

全案起因於2023年4月，數名家長發現幼童有脾氣暴躁等異常情況，且有幼童稱有老師給不明藥物及不當管教情形，家長帶幼童到醫院驗尿驗出有第三級毒品「巴比妥」反應而報警處理。最後有37名幼童提告遭餵食不明藥物，其中7人說是「彩虹藥水」；13人指控遭老師不當體罰，全案共38人提告，引起社會關注。

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經檢方調查後，以查無餵食不明藥物情節，也未發現有不當管教致幼童受傷或妨害身心健全、發育等情形，將彭姓園長及8名老師共9人處分不起訴，部分家長聲請再議，高檢署認為地檢署有調查不完備之處，日前將全案發回新北檢續查。

有2名幼兒園老師不滿王婉諭在臉書表示：「有4童的尿液確實驗出巴比妥及苯二氮平類等藥物殘留...受害學童從幼幼班、小班到中班都有」，另公布老師的姓氏及其班級與英文化名，提告違反個資法及妨害名譽。

羅致政則因於2023年6月間在記者會及臉書表示：「這位中班老師的藥，是從哪裡來的？」、「究竟餵了多久？」、「多位家長發現就讀幼兒園小班的孩童，行為異常，經詢問之後才發現，老師餵他們吃藥」等而被告妨害名譽；招名威則因為在臉書說：「你們這些老師要脫罪到底是要說什麼？你們都忘了當老師的初衷，只曉得做壞事，真的不知道你們的良心去哪了」被告妨害名譽。

檢方則認為，本案涉及幼兒園幼童有無遭到餵食巴比妥議題，與公共利益有關，屬可受公評事項，羅、王、招3人針對有無餵藥議題發表的評論，是言論自由保障的範疇；至於王被控違反個資法部分，檢方則認為她的目的是協助受害者家長，不是以損害老師為目的，通通不起訴。

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