三非法中國企業侵台挖角竊取高科技技術被起訴

3家非法中國企業涉嫌在台挖角竊取高科技技術，竹檢偵查終結起訴。 （記者廖雪茹攝）

2025/01/14 10:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹科學園區是我國高科技產業重要命脈，年產值已突破新臺幣1兆元，園區匯聚超過600家企業與16萬名就業人口，儼然成為全球半導體、IC設計及光電產業的核心樞紐；然而，中國北方華創微電子裝備有限公司、大陸北京嘉楠捷思信息技術有限公司、合肥聯睿微電子科技有限公司，涉嫌未經許可在台招募台灣人民從事業務活動，經新竹地檢署檢察官指揮偵查，違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等案件偵查終結，對相關被告提起公訴或予以緩起訴處分。

新竹地檢署今（14日）表示，新竹科學園區作為台灣高科技產業的重要命脈，是全球半導體、IC設計及光電產業核心樞紐。新竹地檢署國安營業秘密專組檢察官於2024年間，指揮法務部調查局台中市、桃園市及台南市調查處等單位，查辦多家未經主管機關許可，非法在台從事業務活動的陸資企業案件。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，北方華創公司2016年在台違法從事半導體設備銷售與維修，為規避查緝，策劃以國人王姓民眾名義於2019年購入台灣極淨股份有限公司，掩飾並擴大業務活動，更在2023年起將北方華創台灣辦事處的26名工程師轉至台灣極淨公司名下，同時持續招攬新工程師。北方華創則以「代理服務費用」名義支付極淨公司薪資及辦公室租金等相關費用。

檢方查出，國人陳姓民眾受北京嘉楠公司指示，於2017年設立崛智公司為在台運營據點，以台資公司的名義迴避主管機關對陸資企業的審查。兩公司簽訂「技術開發合同」，以名義上的技術開發掩護實際的業務活動。陳民自2018年至2024年間，成功招募多名研發人才組成研發團隊，利用北京嘉楠公司提供的VPN及遠端工作站，將晶片研發數據及技術成果直接儲存於北京嘉楠公司伺服器，實現即時聯繫與技術同步；北京北京嘉楠捷思公司以「技術服務費」名義匯款至崛智公司外幣帳戶，累積金額達1542萬餘美元，用於支付研發費用、薪資及公司營運資金。

另檢方調查，合肥聯睿微公司為從事藍芽晶片研發的業者，透過國人呂姓民眾在台設立藍芯微電子公司與美商的台灣分公司，作為其在台非法業務的延伸據點，並以此迴避主管機關經濟部投資審議委員會之審查程序。藍芯微電子公司以台資企業外觀，從事人才招募、晶片研發設計及測試；呂民在2022年初因同一違法行為被查處並交保後，未停止相關行為，反而設立美商的台灣分公司（實際上未營運）作為掩飾藍芯微公司犯行之用，繼續為合肥聯睿微公司進行非法業務活動。

新竹地檢署表示，在此次專案偵辦過程中，該署團隊成功阻止我國半導體高科技設備、晶片IC設計及藍牙技術等關鍵技術外流，彰顯司法單位保護科技產業的決心與能力。該署特別呼籲國內高科技產業及從業人員提高警覺，謹慎防範陸資企業可能採取的滲透手法。尤其在接觸背景不明之合作對象或招募行為時，務必審慎核實，避免因一時疏忽導致技術外流，危及國家利益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法