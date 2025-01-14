不顧交管強行右轉 駕駛弄傷義交竟反控對方亂指揮

李男開車於此處路口右轉時被阻擋，他以車頭「推行」義交受傷，打官司辯稱是義交指揮不當，法官判他敗訴。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景圖）

2025/01/14 11:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓男子開車行經台中市豐原區國豐路二段，遇到交通管制，義交指揮他調頭，他卻執意右轉，還用車頭「推行」義交，導致對方雙膝部挫傷，警方開9萬罰單，吊銷駕駛駕照，李男提起行政訴訟，主張他沒撞到義交，如果真有撞到，也是義交站在車前，且義交指揮不當，法官勘驗錄影畫面，見李男確實不聽從指揮，「推行」前方義交，判決他敗訴確定。

判決書指出，李男於2022年4月25日中午11時許，開車行經台中市國豐路二段與豐科路口，因「撞傷依法令執行指揮交通任務人員（義交）」，被豐原分局以違反「道路交通管理處罰條例」，開出9萬元罰鍰，吊銷駕駛駕照，並應參加道路交通安全講習的罰單，李男不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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李男主張，當時義交管制交通，他即刻停車，並聽從義交指揮，並沒有撞到義交，他強調，義交在他緩慢行駛下，以己身阻擋他的汽車前進，縱有碰觸到，也是交通指揮不當導致，他並無過失，卻要承擔義交受傷的不利結果，顯失公平，聲明撤銷罰單。

法官勘驗警方提供的採證光碟，義交於路口指揮交通，李男開車 欲右轉進入國豐路二段，並於豐科路往北方向機車待轉區暫停，伺機右轉進入國豐路二段，義交發現後，遂奔到李男車輛前方，指示李男調頭離開，李男不依指揮駛離，卻持續右轉，並駕駛車頭「推行」義交，導致義交倒退數步，雙方發生爭論。

法官強調，李男不聽從指揮，持續右轉，造成車頭「推行」碰撞義交屬實，且李男準備右轉時，義交即站立於車前，指揮李男不得進入，顯見李男準備右轉時，已注意到前方有義交，已可預見右轉即有碰撞義交的可能，然李男仍未遵從指示，仍於義交站在車頭前方時執意右轉，並以車頭「推行」義交，導致義交雙側膝部挫傷，李男辯詞不足採信，判決他敗訴確定。

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