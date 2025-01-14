毒品告別秀！ 台中警銷毀市值破億「140公斤髒東西」 滿滿儀式感

警方將查扣毒品裝箱送到后里焚化爐。（警方提供）

2025/01/14 10:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局各單位去年一整年查獲超過兩千件持有、吸食毒品案件，查扣K他命在內三級、四級毒品140公斤，趁著農曆過年前大掃除，近日辦理公開銷毀作業，讓這批市價破億毒品禍害付之一炬，整個過程猶如一場「毒品告別秀」，展現打擊毒品決心，滿滿儀式感。

農曆年前民眾都在整理環境，台中市刑大近日也辦理「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷毀」事宜，針對市警局各單位去年一整年查獲的持有、吸食毒品案件中，所查扣的毒品及施用器具分兩梯次銷毀，其中毒品總重超過百公斤，估計市價破億元，全部運送至后里垃圾焚化爐銷毀。

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此次銷毀的毒品包括K他命、4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）與3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）等卡西酮類咖啡包外，還有新興的「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）毒品，經清查共計2723件，總重為140公斤，若該批毒品流入市面將嚴重戕害民眾身心，禍害無窮。

而整個過程猶如一場「毒品告別秀」，警方還會同督察與政風單位，逐件清點、封緘，再送入焚化爐，展現滿滿儀式感，藉由公開銷毀方式，讓民眾暸解警方打擊毒品犯罪決心，持續貫徹毒品零容忍的目標，積極向上溯源阻斷毒品供給及走私管道，讓毒品遠離家園。

至於其他涉及製造、販賣及運輸等刑案部分的一至四級毒品，則是由台中地檢署負責銷毀；市刑大大隊長李明道強調，面對新興毒品猖獗，毒品防制工作沒有空窗期，將持續擴大查緝量能、打擊毒品絕不手軟。

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督察與政風單位，逐件清點、封緘，再送入焚化爐。（警方提供）

市值破億的140公斤毒品公開焚毀。（警方提供）

市值破億的140公斤毒品公開焚毀。（警方提供）

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