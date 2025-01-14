洗澡後頭昏暈倒 夫婦倆一氧化碳中毒送醫

高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100％純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活。（圖由大千綜合醫院提供）

2025/01/14 10:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名50歲男性，於昨（13日）上午洗澡後感到頭暈、全身無力後在住家暈倒，不久，他的妻子也出現相同症狀，經家人緊急送醫後，確認為一氧化碳中毒，轉送至苗栗市大千綜合醫院進行高壓氧治療，順利改善夫婦倆身體不適的症狀。

大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，此次案例家中的熱水器已使用近20年，雖然設置熱水器的後陽台有對外窗，但因天氣寒冷、窗戶緊閉造成空氣不流通，才會導致使用熱水器時發生一氧化碳中毒。

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蔡建宗說，一氧化碳是一種無色、無味的氣體，且比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致嚴重毒害、甚致死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。

蔡建宗表示，一氧化碳中毒時，即時的高壓氧治療非常重要。高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100％純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活。

他說，部分一氧化碳中毒的病人，在中毒處理後的數天至數月會發生遲發性的神經後遺症，產生慢性頭痛、運動混亂、人格混亂、記憶力減退、步態不穩、視力減退等症狀。對病人生活起居造成深遠影響，因此，若能在中毒初期儘早給予高壓氧治療，就能減少對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

蔡建宗提醒，近日天氣寒冷，是發生一氧化碳中毒的高峰期，請民眾切記：1.熱水器不可安裝於浴室內或通風不良的室內。2.室內應保持良好的通風。3.熱水器要定期安檢並注意排氣功能，同時使用一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警以防止中毒。

病患接受高壓氧治療，大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗關心。（圖由大千綜合醫院提供）

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