基隆市消防局特搜隊增加新式專業裝備 繩索救援再進化

基隆市消防局為了提升特搜同仁戰力，特別添購新式專業設備，並舉行特訓。（記者吳昇儒翻攝）

2025/01/14 10:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局為了能夠因應在困難地形救援中的應用與應變能力，特別添購Clutch、Capto、紅犀牛Max、等裝備器材等新式專業裝備。並派遣12名特種搜救隊員，前往桃園防災教育館進行為期3天的繩索救援專業訓練。提升隊員們戰力，保護基隆市民安全。

基隆市消防局指出，該繩索課程特別邀請新竹及苗栗的教官指導繩索救援，強調安全操作的重要性。在救援任務中，隊員需重視自身安全，操作架設繩索系統時多次確認系統的穩定，並盡量縮短救援時間。迅速穩定傷患，減少受困者的二次傷害，秉持以人為本的救援原則。

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訓練的重點在於增進特搜隊的專業技術與團隊合作默契，確保在重大事故發生時能迅速反應並有效救援。訓練課程模擬多種高難度情境，包括低岩角拖拉、高固定架設、跨距交叉拖拉等高級技巧，並在複雜地形中進行實地演練。

基隆市消防局長游家懿指出，特搜隊以「專業、效率、使命必達」為宗旨，持續加強日常訓練與專業技能提升。透過持續及有效的專業訓練，強化特搜隊的實戰能力。

基隆市消防局安排特搜同仁進行三天的繩索救援訓練。（記者吳昇儒翻攝）

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