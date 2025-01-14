為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆市消防局特搜隊增加新式專業裝備 繩索救援再進化

    基隆市消防局為了提升特搜同仁戰力，特別添購新式專業設備，並舉行特訓。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市消防局為了提升特搜同仁戰力，特別添購新式專業設備，並舉行特訓。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/01/14 10:04

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局為了能夠因應在困難地形救援中的應用與應變能力，特別添購Clutch、Capto、紅犀牛Max、等裝備器材等新式專業裝備。並派遣12名特種搜救隊員，前往桃園防災教育館進行為期3天的繩索救援專業訓練。提升隊員們戰力，保護基隆市民安全。

    基隆市消防局指出，該繩索課程特別邀請新竹及苗栗的教官指導繩索救援，強調安全操作的重要性。在救援任務中，隊員需重視自身安全，操作架設繩索系統時多次確認系統的穩定，並盡量縮短救援時間。迅速穩定傷患，減少受困者的二次傷害，秉持以人為本的救援原則。

    訓練的重點在於增進特搜隊的專業技術與團隊合作默契，確保在重大事故發生時能迅速反應並有效救援。訓練課程模擬多種高難度情境，包括低岩角拖拉、高固定架設、跨距交叉拖拉等高級技巧，並在複雜地形中進行實地演練。

    基隆市消防局長游家懿指出，特搜隊以「專業、效率、使命必達」為宗旨，持續加強日常訓練與專業技能提升。透過持續及有效的專業訓練，強化特搜隊的實戰能力。

    基隆市消防局安排特搜同仁進行三天的繩索救援訓練。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市消防局安排特搜同仁進行三天的繩索救援訓練。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播